دمام (سعودی عرب):گزشتہ روز اتوار کو یہاں پرنس محمد بن فہد اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں میزبان سعودی عرب نے ہندوستان کو 2-1 سے شکست دی۔ فاتح ٹیم کے کھلاڑی طلحہ حاجی نے 22 ویں منٹ اور 58 ویں منٹ میں گول کیے جبکہ ہندوستان کا واحد گول ٹی گنگٹے (90+5 منٹ) نے اضافی وقت میں کیا۔India Qualify For Asia Cup Under 17 Dispite TO Lost To Saudi Arabia

ہندوستان نے انڈر17 ایشین کپ فٹبال کے لئے کوالیفائی کرلیا

شکست کے باوجود ہندوستانی نوجوان ٹیم کوالیفائنگ ٹورنامنٹ کے 10 گروپوں میں سے چھ بہترین ٹیموں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے، اس نے اہم ٹورنامنٹ کے لئے کوالیفائی کیا۔ بھارتی انڈر 17 فٹبال ٹیم کے کھلاڑیوں نے ہندوستان نے توقع کے مطابق کھیل کامظاہرہ کیا تھا۔ کوالیفائنگ راونڈ میں ٹیم کی کارکردگی کئی مضبوط ٹیموں کے مقابلے کافی بہتر رہی تھی ۔

اس سے قبل کوالیفائنگ راونڈ کے میچوں میں بھارتی انڈر17 ٹیم نے شاندار کھیل کامظاہرہ کرتے ہوئے مالدیپ کو یطرفہ مقابلے میں پانچ صفر (5-0) سے شکست دی تھی۔کوالیفائنگ راونڈ کے دوسرے میچ میں مضبوط پر بھارتی ٹیم کو تین صفر(3-0) سے حیرت انگیز جیت ملی ۔اس کے بعد کوالیفائنگ راونڈ کے تیسرے میچ میں میانمار (4-1) کو شکست دی۔India Qualify For Asia Cup Under 17 Dispite TO Lost To Saudi Arabia