جنوبی 24 پرگنہ: موسم سرما کی آمد آمد ہے اور اس موسم میں آپ گڑ سے بنی مختلف غذائیں کھاتے ہیں۔ ان میں سے ہی ایک موا بھی ہے جسے بنگال کے لوگ بیحد پسند کرتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں اس کی مانگ میں غیرمعمولی اضافہ ہوتا ہے۔

مغربی بنگال کے مشہور موا صعنت زوال پذیر

نولن گڑ موا بنانے کے اہم اجزاء میں سے ایک ہے۔ لوگ اس موسم سرما میں رس جمع کرنے کے لئے کھجور کے درخت سے ایک برتن باندھتے ہیں اور اس کی چھال کو کاٹتے ہیں۔ اس رس کو ابالنے سے گڑ بنتا ہے۔ اس کے بعد اسے موہ بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن درخت سے رس اکٹھا کرنے سے لے کر گڑ کی تیاری تک محنت و مشقت کی جاتی ہیں۔

جنوبی24 پرگنہ کے جے نگر، کلتلی، بسنتی اور گوسابا کے لوگ اس کاروبار سے منہ موڑ رہے ہیں۔ آنے والی نسل اس کاروبار سے وابستہ نہیں ہونا چاہتی کیونکہ محنت و مشقت کے مقابلے میں منافع برائے نام ہے۔

موسم کی شدید خرابی کی وجہ سے کھجور کے درختوں سے زیادہ رس نہیں مل رہا ہے۔ مزید یہ کہ کھجور کے درختوں سے رس جمع کرنے میں بھی تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کھجور کے درختوں پر کانٹے لگنے سے ہاتھ پاؤں زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ نئی نسل اس مشکل کام سے وابستہ ہونا نہیں چاہتی ہے۔

اگر کھجور کے رس کی سپلائی نہ ہو تو اچھی کوالٹی کا گڑ نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے جے نگر کے مووا تاجروں کو موہ کے کاروبار میں بھاری نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس حوالے سے مویا کے تاجر کا کہنا تھا کہ اچھا اور خوشبودار گڑ دستیاب نہیں ہے۔ اچھا مویا بنانے کے لئے گڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ گڑ کھجور کے رس سے حاصل کیا جاتا ہے، اس لئے جو لوگ کھجور کے رس نکالنے کا کام کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے موہ کے تاجروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔اگر اچھی کوالٹی کے گوڑ نہیں ملنے کی صورت میں موہ کا کاروبار ماضی کا حصہ بن کر رہ جائے گا۔