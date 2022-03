مغربی بنگال کے ندیا ضلع کے کلیانی میں واقع کلیانی میونسپل اسٹیڈیم میں ریئل کشمیر ایف سی اور کنکرے ایف سی کے درمیان ایک اہم میچ کھیلا گیا۔ ریئل کشمیر ایف سی اور کنکرے ایف سی کی ٹیمیں تین دنوں کے کورنٹائن اور پھر اس کے بعد ایئر ببل مرحلے میں سات دن گزارنے کے بعد بھارت کے مشہور ترین فٹبال مقابلے کے ایک اہم میچ کے لئے میدان میں اتریں۔ Real Kashmir vs Kenkre FC



پہلے ہاف میں دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی بھر پور کوشش کی۔ دونوں ٹیموں نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی بھر پور کوشش کی۔

Real Kashmir vs Kenkre FC: ریئل کشمیر اور کنکرے ایف سی کا میچ ڈرا

کھیل کے 45+1 ویں منٹ پر این ناگا پا نے گول کرکے کنکرے ایف سی کو 0-1 گول کی سبقت دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پہلے ہاف کے اختتام پر میچ کا اسکور 0-1 رہا۔



دوسرے ہاف میں ڈیوڈ ربررٹسن کی تربیت یافتہ ٹیم ریئل کشمیر ایف سی جارحانہ انداز میں کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے حریف پر دباؤ بنانے میں کامیاب رہی۔ کھیل کے 66 ویں منٹ پر ایم ربررٹسن نے گول کرکے ریئل کشمیر ایف سی کو ایک - ایک گول کی برابری پر لاکھڑا کر دیا۔



کھیل کے مقررہ وقت تک دونوں ٹیموں کی جانب سے مزید اسکور کرنے کی بھر پور کوشش کے باوجود کسی کی جانب سے کوئی گول نہیں ہو سکا اور کھیل 1-1 گول کے اسکور پر ختم ہوا۔ دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ پر اکتفا کرنا پڑا۔

آئی لیگ کے اس راؤنڈ کے بعد محمڈن اسپورٹنگ دو میچوں میں دو جیت کے ساتھ لیگ ٹیبل میں 6 پوائنٹ کی بدولت پہلی پوزیشن پر ہے۔ اس کے علاوہ نیروکا ایف سی، گوکلم کیرالہ ایف سی اور ریئل کشمیر ایف سی کی ٹیمیں 4-4 پوائنٹ کے ساتھ بالترتیب دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن پر ہیں۔