کولکاتا:اس میٹنگ میں بنیادی طور پر مشرقی اور شمال مشرقی ریاستوں کی سیکورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس ملاقات میں بین ریاستی سرحدوں کی حفاظت کے علاوہ بین الاقوامی سرحدوں پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ اس میٹنگ میں بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ، سکم جیسی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوں گے۔

پانچ نومبر کو وزیراعلیٰ ممتابنرجی اور وزیرداخلہ امت شاہ کے درمیان میٹنگ متوقع

اس قسم کی ہائی پروفائل میٹنگ ریاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے قبل سیکورٹی کونسل کی یہ میٹنگ کولکاتا میں سابق مرکزی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کی قیادت میں ہوئی تھی۔ اس ملاقات کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ حالیہ تناظر میں، مشرقی زونل سیکورٹی کونسل کے اجلاس کو انتظامیہ کے حکام نے خاص طور پر اہم سمجھا ہے۔

ذرائع کے مطابق ریاستی سیکریٹریٹ نوبنو نے اس معاملے پر کام شروع کر دیا ہے۔ ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سلامتی کونسل کے اس اجلاس کے رکن ہیں۔ حالانکہ اس صورت میں وزرائے اعلیٰ اپنے نامزد ارکان کو بھی اس میٹنگ میں بطور نمائندہ بھیج سکتے ہیں۔

بنگال حکومت کے ذرائع کےمطابق مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی ایک دوسرے کا سامنا کر سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں، گائے کی اسمگلنگ سمیت کئی مسائل نے مرکز کی سرحدوں پر حفاظتی انتظامات پر سوالات اٹھائے ہیں۔ مانا جا رہا ہے کہ مشرقی زونل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں ان مسائل کو خاص اہمیت دی جا سکتی ہے۔اس معاملے کا جائزہ لینے کے لیے منگل کو چیف سکریٹری کی قیادت میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی ۔