کولکاتا: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا میں واقع کلکتہ ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت میں بیٹھ کر جج نے خود عدالت میں بھوتوں کی کہانی سنائی۔ ججز نے کورٹ نمبر 11 کی سیڑھی میں بھوتوں کے ڈیرے سے متعلق کئی اہم باتیں کہی۔ Ghost Buster Seek Permission To Search Ghost In The Court In Kolkata

اس کے بعد ایکسرسسٹ ایجنسی (گھوسٹ بوسٹر) نے ہائی کورٹ کے بھوت کو تلاش کرنے کے لئے عدالتی حکام کو درخواست دی۔ گھوسٹ بسٹر' نامی تنظیم کے بانی دیوراج سانیال نے خط لکھ کر جج کی توجہ مبذول کرائی۔ ملک کی سب سے قدیم ہائی کورٹ کولکاتا میں ہے۔ بیلجیئم کے کلاتھ ہال کی طرز پر تعمیر کی گئی عدالت کی عمارت کو اس کے شاندار طرز تعمیر کی وجہ سے ہیریٹیج عمارت کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ سال بھر بڑی تعداد میں لوگ انصاف کی امید میں آتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے احاطے میں دن بھر لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ لیکن شام کو ویران ہو جاتا ہے۔ ایسا عجیب ماحول کولکاتا میں بہت کم جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔

کلکتہ ہائی کورٹ میں بھوتوں کے بسرے کو لے کر کئی کہانیاں ہیں۔ تاریک بالکونی والے اس گھر میں کتنے ہی واقعات رونما ہو چکے ہیں! کچھ کو سزائے موت دی گئی، کچھ انصاف نہ ملنے پر مر گئے۔ ایسی جگہ پر 'بھوت' کا ہونا کوئی تعجب نہیں !

گھوسٹ بسٹر تنظیم کے مالک دیوراج سانیال نے کہا کہ ہماری تنظیم نے جوڑاابگان ٹریفک گارڈ ہیڈ کوارٹر میں تمام عجیب و غریب واقعات کی چھان بین کی ہے۔ لیکن آخر میں ایسا کچھ نہیں ملا۔ وکلاء اور عدالتی کارکنوں نے ان سے مختلف اوقات میں رابطہ کیا۔ ہم ہائی کورٹ کی ان تمام بھوت کہانیوں کے بارے میں جاننے کے لئے سنجیدہ ہیں۔ اس لئے ہائی کورٹ میں بھی انکوائری کی اجازت دی جائے۔ ہمارے نمائندوں کو ایک دن اس عدالت نمبر 11 میں رات گزارنے کا موقع دیا جائے۔ ہم نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے۔Ghost Buster Seek Permission To Search Ghost In The Court In kolkata