مرشدآباد:مغربی بنگال کے مرشدآباد،مالدہ اور شمالی دیناج میں ندی کے کنارے مٹی کی کٹاو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی جہ سے کھیتوں کے ساتھ ساتھ مکانات وغیرہ کے حصے بھی ندی میں غرق ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔

ندی کے کنارے مٹی کی کٹاو کے سبب مقامی باشندے نقل مکانی پرمجبور

شمشیرگنج میں ندی کے کنارے مٹی کی کٹاو کا تازہ ترین واقعہ پیش آیا ہے۔مٹی کی کتاو کے سبب ایک آم اور لیچی کے باغ کے بیشتر حصہ ندی میں غرق ہو چکا ہے۔اس کے علاوہ چار گودام بھی کے آدھے سے زیادہ حصہ ندی میں جا ملا ہے ۔

شمشیرگنج کے بیشتر علاقوں سے ندی کے کنارے مٹی کی کٹاو سے متعلق خبریں موصول ہورہیں ہیں۔ بیشتر علاقے اس کی زد میں آنے لگے ۔اس سے عام لوگوں میں دہشت کا ماحول ہے۔

مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ ندی کے کنارے مٹی کی کٹاو کا سلسلہ آج سے نہیں برسوں سے جاری ہے۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران اس میں تیزی آئی ہے۔ گاوں کے لوگوں کی زمین کے زیادہ تر حصے ندی میں جلا ملے ہیں۔

انہوں نے کہاکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھانے کے سبب عام لوگوں کو اپنی اپنی زمینوں سے پہلے ہی ہاتھ دھو چکے ہیں اب ان کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ ندی کے کنارے مکانات،اسکول اور مدرسہ وغیر بھی اس کی زد میں آنے لگے ہیں۔ انتظامیہ کو ندیوں کے کنارے کنکریٹ اوربالو کی بوریوں کا استعمال کرنا چاہئے جس کی مدد سے اس قدرتی آفات پرقابو پایا جاسکے۔

مقامی باشندوں کاکہناہے کہ اگر انتظامیہ کی عدم توجہی کے سبب عام لوگوں کواس کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔لوگوں کو اپنی زمین چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونا پڑ سکتا ہے۔