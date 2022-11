کولکاتا:مغربی بنگال میں واقع پرائیویٹ ڈی ایل اے ڈی یعنی ٹیچرس ٹریننگ کالجوں میں داخلے کے نام پر بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے معاملات کے انکشافات کی اطلاع ہے۔Enforcement Directorate Keep Close Eye On Teachers Training Colleges In Wet Bengal

ای ڈی کو شبہ ہے کہ آن لائن داخلہ رجسٹریشن کے دوران سرور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ ای ڈی کو شبہ ہے کہ سرور کو جام کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ تفتیش کاروں کے مطابق آن لائن رجسٹریشن شروع ہونے کے بعد سیٹوں کی ایک مقررہ تعداد سرور کو الاٹ کی گئی۔ لیکن داخلہ کا عمل مکمل ہونے سے پہلے ہی سرور جام ہوگیا۔ نتیجے کے طور پر، درخواست دہندگان کی ایک مخصوص تعداد کے بعد، باقیوں کی رجسٹریشن کو ناکام قرار دیا گیا۔

مثال کے طور پر 100 لوگوں نے آن لائن داخلہ کے لیے درخواست دی ہے۔ 35 افراد مقررہ وقت میں یہ درخواست جمع کرنے میں کامیاب رہے۔ باقی 65 نہیں کر سکے۔ جو نہیں کر سکے، انہوں نے آف لائن رجسٹریشن کے لیے کالجوں سے رابطہ کیا۔

ای ڈی کو شبہ ہے کہ بدعنوانی اس کے بعد شروع ہوئی ہوگی۔ کیونکہ قواعد کے مطابق آف لائن رجسٹریشن کی منظوری کا اختیار صرف بورڈ صدر کے ہاتھ میں تھا۔ ای ڈی کو شبہ ہے کہ اس معاملے میں مانک بھٹاچاریہ کا ہاتھ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سرور جام تکنیک ٹیچر تقرری گھوٹالے کا اہم حصہ ہے۔

ای ڈی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ آن لائن رجسٹریشن کی کم تعداد دکھا کر سرور سے ہیرا پھیری کی گئی اور کہا کہ سیٹیں نہیں بھری گئیں۔ آخری تاریخ کے بعد آف لائن رجسٹریشن فراہم کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑا منصوبہ تھا۔

تفتیش کاروں کے مطابق اس طاقت کا استعمال ہر کالج سے فی طالب علم بھاری رقم بٹورنے کے لیے کیا گیا ہے ۔اس معاملے میں، ہرایک طالب علم سے 5000 روپے لیا گیا ۔ای ڈی کا دعوی ہے فی طالب علم زیادہ پیسے آف لائن رجسٹریشن سے آئے۔ اور تفتیش کار یہ بھی مان رہے ہیں کہ اس رقم کا کچھ حصہ کالجوں کو بھی دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کالجوں کو نوٹس جاری کئے جائیں گے۔Enforcement Directorate Keep Close Eye On Teachers Training Colleges In Wet Bengal