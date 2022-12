باراسات: مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنہ کے باراسات محکمہ کے ڈی آئی بی انسپکٹر کو ترنمول کانگریس کے جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی کے بارے میں سوشل میڈیا پر تبصرہ کرنا کافی مہنگا پڑ گیا۔ پولیس آفیسر کو اس کے لئے غیر معینہ مدت کے لئے معطل کر دیا گیا ہے۔DIB Inspector Of Barasat Police Suspended After Controversial Post Regarding TMC MP Abhishek Banerjee

مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنہ کے باراسات میں انسپکٹر کو فیس بک پر متنازع پوسٹ کرنے کے چند گھنٹے بعد معطل کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے قیاس آرائیوں کو ہوا دی گئی اور افسر پر لاپرواہی کا الزام لگایا گیا۔

اپوزیشن نے اس واقعہ کو بنیاد بنا کر ایک بار پھر حکمراں جماعت کے خلاف سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ترنمول آل انڈیا جنرل سکریٹری ابھیشیک بندوپادھیائے اگر ایماندارانہ ہمت رکھتے تو جواب دے سکتے تھے۔ بی جے پی نے دعویٰ کیا کہ معطلی سیاسی وجوہات کی بنا پر کی گئی ہے۔ تاہم، ترنمول کا دعویٰ ہے کہ تحقیقات سے ثابت ہو جائے گا ۔

حال ہی میں معطل شدہ انسپکٹر نے ابھیشیک بنرجی کے سلسلے میں سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کی تھی۔ ان پر وہاں ابھیشیک کے بارے میں بدتمیزی کرنے کا الزام ہے۔ جس کے بعد انہیں معطل کر دیا گیا۔ ضلعی پولیس ذرائع کے مطابق اس کے خلاف محکمانہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ انہیں کام میں غفلت برتنے کی وجہ سے معطل کیا گیا ہے۔