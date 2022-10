کولکاتا:مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنہ میں واقع خلیج بنگال میں ہواوں کے دباو میں اضافہ ہونے کے سبب 22 اکتوبر سے 25 اکتوبر کے درمیان بھیانک طوفان آنے کی پیشنگوئی کی گئی ہے ۔ضلع انتظامیہ نے ساحلی اضلاع میں رہنے والوں کے لئے الرٹ جاری کیا ہے۔Strong Cyclone May Hit Coastal District Of West Bengal Between On 22nd To 25th October

یہ طوفان اڈیشہ کے ساحل سے ٹکرانے کا امکان ہے اور منگل 25 اکتوبر کو مغربی بنگال اور بنگلہ دیش کے ساحل سے ٹکرائے گا۔ طوفان کے پیش نظر نوانا، کالی پوجا اور دیوالی کی تمام تعطیلات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جو لوگ اس وقت چھٹی پر ہیں انہیں 22 اکتوبر تک کام میں شامل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خاص طور پر جنوبی بنگال کے اضلاع کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔

بدھ کی صبح بحیرہ شمالی انڈمان اور ملحقہ جنوبی انڈمان سمندر اور جنوب مشرقی خلیج بنگال میں کم دباؤ بن گیا۔ کم دباؤ جمعرات کی سہ پہر سے بتدریج مغرب اور جنوب مغرب کی طرف بڑھے گا۔ 22 تاریخ یعنی ہفتہ کو یہ واضح کم دباؤ بن جائے گا۔ 23 یعنی اتوار کوطاقت میں اضافہ کرے گا اور ایک گہرا افسردگی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد کم دباؤ بتدریج شمال کی طرف بڑھے گا اور 24 تاریخ یعنی پیر کو سائیکلون سیٹرنگ کی شکل اختیار کرے گا۔

طوفان کی سمت مغربی بنگال اور بنگلہ دیش کا ساحل ہو سکتا ہے۔ کم دباؤ شمال اور شمال مغرب کی طرف بڑھے گا اور 'سیترانگ' 25 تاریخ یعنی منگل کو مغربی بنگال-بنگلہ دیش کے ساحل سے ٹکرا سکتا ہے۔ جس کے نتیجے میں کالی پوجا کے اگلے دن ریاست میں خوفناک تباہی کا اندیشہ ہے۔