کولکاتا:انڈین ایڈمنسٹریٹیو سروس (آئی اے ایس) کے سابق افسر سی وی آنند بوس نے آج یہاں راج بھون میں ایک سادہ تقریب میں مغربی بنگال کے گورنر کے طور پر حلف لیا۔

راج بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پرکاش سریواستو نے انہیں گورنر کے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور ان کی کابینہ کے کئی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران بھی موجود تھے۔

حلف برداری کی تقریب میں ریاست کے سابق گورنر گوپال کرشنا گاندھی، ریاستی اسمبلی کے اسپیکر بیمن بنرجی اور بائیں محاذ کے صدر بیمن بوس نے بھی شرکت کی۔ ریاستی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شوبھندو ادھیکاری نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی۔

مسٹر بوس کیرالہ کیڈر کے 1977 بیچ کے ریٹائرڈ آئی اے ایس افسر ہیں۔ انہیں صدر دروپدی مرمو نے 17 نومبر کو مغربی بنگال کا نیا گورنر نامزد کیا تھا۔

مسٹر بوس کو گنیشن کی جگہ گورنر بنایا گیا ہے۔خیال رہے کہ مسٹر جگدیپ دھنکڑ کے نائب صدر جمہوریہ بننے کے بعد منی پور کے گورنر مسٹر گنیشن مغربی بنگال کے گورنر کا اضافی چارج دیا گیا تھا۔