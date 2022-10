کولکاتا:کانگریس کے رکن پارلیمان ادھیررنجن چودھری نے الزام لگایا کہ ریاست میں ترنمول کانگریس کی حکومت کی وجہ سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ترنمول اور بی جے پی دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ ایسا واقعہ ملک کی کسی اور ریاست میں نہیں ہوا۔Congress Moves To Court On Mahatma Gandhi Look A Like Asura Incident Of Rubi Park In Kolkata

کانگریس کے سنئیر رہنما کے مطابق گاندھی کا آسورا ( Mahatma Gandhi Look A Like Asura Incident)سے موازنہ کرنا دراصل میں ملک کے ساتھ غداری کرنا برابرہے۔ اسی لئے کانگریس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا۔ہمیں قانون پر مکمل اعتماد ہے۔قانون سے انصاف کی فرہاد کرتے ہیں

کانگریس کا اکھل بھارتی ہندو مہاسبھا کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ

مرشد آباد ضلع کے بہرامپور سے کانگریس کے رکن پارلیمان ادھیر رنجن چودھری نے اس واقعہ کی غیر واضح الفاظوں میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کی حکومت ہے۔ وزیراعلی ممتا بنرجی بی جے پی اور آر ایس ایس کی حمایت کرتی ہیں۔سیاسی جماعتیں ریاست میں ہندو مسلمان کو گمراہ کر رہیں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے کسی بھی حصے میں بی جے پی یا کسی ہندوتوا تنظیم میں مہاتما گاندھی کی مورتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اتنی طاقت نہیں ہے۔ مہاتما گاندھی نہ صرف ہندوستان کے بابائے قوم ہیں بلکہ پوری دنیا میں سیکولرازم کے علمبردار ہیں۔

ادھیر نے یہ بھی کہا کہ جب تک ریاست میں ترنمول کانگریس کی حکومت ہے اس وقت تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے جو ہندوستان میں کہیں نہیں ہوتا‌ وہ بنگال میں ہوتا ہے۔ ہم اس واقعے کو ملک کے ساتھ غداری سمجھتے ہیں۔ کیونکہ مہاتما گاندھی کو ہندوستان میں تمام مذاہب، ہندو اور مسلمان احترام کرتے ہیں۔دنیا بھر کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ 2 اکتوبر کو پوری دنیا میں یوم عدم تشدد کے طور پر منایا جاتا ہے۔

دوسری طرف کانگریس کے رکن پارلیمان ادھیر رنجن چودھری کے بیان پر ترنمول کانگریس نے بھی ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ترنمول کسی بھی طرح سے اس طرح کے واقعات کی حمایت نہیں کرتی ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی انتظامیہ نے فوری کارروائی کی۔ ترنمول نے کہا ہے کہ پردیش کانگریس صدر کی یہ تنقید بے معنی ہے۔ ترنمول قیادت اور ذمہ داری دونوں سمجھتی ہے Congress Moves To Court On Mahatma Gandhi Look A Like Asura Incident Of Rubi Park In Kolkata