کولکاتا: مغربی بنگال کی وزیراعلی ممتا بنرجی نے ٹوئٹ کیا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی اسکیم جل جیون مشن کے تحت عام لوگوں کے گھروں تک پینے کا پانی مہیا کرانے کے معاملے میں ہماری ریاست نمبر بن گئی ہے۔ CM Mamata Banerjee Thanks Central Govt For Award West Bengal No. One In Jal Jeevan Scheme

وزیراعلی ممتا بنرجی نے مزید لکھا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے عام لوگوں کی خدمت انجام دینے کے معاملے میں ریاست مغربی بنگال کو نمبر ون پوزیشن اور ایوارڈ سے سرفراز کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہمارے لئے یہ اعلان کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔

جل جیون مشن میں مغربی بنگال نمبر ون

انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال کو اعزاز سے سرفراز کرنے کا مطلب ہم ترقیاتی کاموں اور عوامی خدمات کے فراہم کرنے کے معاملے میں ملک کی دوسری ریاستوں سے بہت آگے ہیں۔ہمارا کسی سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مغربی بنگال کے تمام باشندے اس کے لئے مبارکباد کے مستحق ہیں۔آپ لوگوں کے تعاون کی بدولت ہی ماں ماٹی مانش کی حکومت مرکز کی تمام ترقیاتی منصوبوں کو عوام تک پہنچانے میں کامیاب ہوتی ہے اور امید کرتے ہیں مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

وزیراعلی ممتا بنرجی نے کہا کہ آپ ہماری پیچھے سی بی آئی،انفورسمنٹ ڈائیریکٹوریٹ اور این آئی اے سمیت تمام ایجنسیوں کو لگا دیں۔اس کے باوجود ہماری ترقی کی رفتار کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ واضح رہے کہ چند ماہ قبل مغربی بنگال کو سو روزہ روزگار منصوبے کے لئے بہترین ریاست کا اعزاز ملا تھا۔ رواں ماہ ہی مغربی بنگال کو لڑکیوں کے نام سے منسوب کنیا شری کے لئے اقوام متحدہ سے ایوارڈ مل چکا ہے۔CM Mamata Banerjee Thanks Central Govt For Award West Bengal NO 1 In Jal Jeevan Scheme