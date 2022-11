کولکاتا: مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ گزشتہ چند مہینوں سے ریاست میں لا اینڈ آرڈر کو بگاڑنے کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس سازش میں چند مقامی اور بیرونی سیاسی رہنما بھی ملوث ہیں۔ CM Mamata Banerjee Apprehends That Law And Order Situation May Get Worsen In December

وزیر اعلی ممتا بنرجی نے کہا کہ بی جے پی کے کئی رہنماؤں کی جانب سے نومبر دسمبر میں کچھ بڑا کرنے کی بات کہی جاتی رہی ہے۔ ان لوگوں کی باتوں اور ان کے اشاروں کی بنیاد پر ہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ترنمول کانگریس کی سربراہ اور وزیراعلی ممتا بنرجی کے مطابق تمام اضلاع میں پولیس اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔کسی بھی معاملے پر جلد سے جلد قابو پانے کی ہدایت دی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس، داخلہ سیکرٹری، چیف سکریٹری سمیت تمام اعلی حکام کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا ہے۔ تمام لوگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی ہے۔ غور طلب ہے کہ چند روز قبل دارجلنگ سے بی جے پی کے رکن پارلیمان راجو بستا اور سلی گوڑی سے بی جے پی کے رکن اسمبلی شنکر گھوش کالی پوجا کے دوران سلی گوڑی میں سابق وزیر،سابق سٹی میئر اور سی پی آئی ایم کے رہنما اشوک بھٹاچاریہ کے گھر پر نظر آئے تھے۔ اس میٹنگ کو لے کر کافی باتیں ہو رہی ہیں۔

مغربی بنگال میں دسمبر میں کیا ہونے والا ہے۔ اس معاملے پر ترنمول کانگریس کی سربراہ اور وزیراعلی ممتا بنرجی کافی فکر مند ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کچھ بھی نہیں کہا ہے لیکن احتیاط برتنے کی ہدایت دی ہے۔