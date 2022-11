کولکاتا:مغربی بنگال بورڈ آف پرائمری ایجوکیشن نے ٹیچر اہلیتی ٹسٹ پاس امیدواروں کی فہرست 11 نومبر 2014 کو جاری کیا تھا۔ بورڈ کے ذریعہ 2014 کے ٹیٹ پاس امیدواروں کی جو فہرست شائع کی گئی ہے، CM Mamata Banerjee And Other Opposition Leaders Name In TET Pass Merit List

اس میں دلیپ گھوش، سوجن چکرورتی اور شوبھندو ادھیکاری کے نام شامل ہیں۔ بورڈ آف پرائمری ایجوکیشن کی جاری کردہ 2014 کی فہرست میں 'تین اپوزیشن رہنماؤں کے نام کے علاوہ ممتا بنرجی کا نام شام ہونے پر بورڈ انتظامیہ سوالوں کے گھیرے میں ہے۔اطلاعات کے مطابق ایسے کئی نام ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے۰

یہی نہیں انٹرویو نہ دینے والے کئی ناکام امیدواروں کے پاس نمبر بھی اس فہرست میں دکھائے گئے ہیں۔

بہت سے جنرل گٹیگری کے امیدواروں کو ریزرو کیٹیگری میں شامل کر کے ان کے نمبر کم کر دیے گئے ہیں۔امیدواروں کا الزام ہے کہ اس طرح کی غلطی جان بوجھ کر کی گئی تاکہ نوکری کے خواہشمند عدالت جائیں اور بھرتی روک دی جائے۔

دوسری جانب ایک بار پھر بورڈ سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق پرائمری بھرتیوں کے معاملے میں درخواست جمع کرنے کی مدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 82 نمبر حاصل کرنے والے امیدواروں کے لیے آخری تاریخ بڑھ رہی ہے۔ باقی کے لیے وقت میں توسیع کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اتفاق سے آج درخواست جمع کرانے کا آخری دن ہے۔