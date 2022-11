کولکاتا:مغربی بنگال میں سی بی آئی کی مویشی اسمگلنگ کی جانچ کے درمیان لاٹری کے ذریعہ بڑے پیمانے پر لین دین کا انکشاف ہوا ہے۔اس میں بھی حکمراں جماعت ترنمول کانگریس کے رہنما انوبرتا منڈل اور مویشی اسمگلنگ کے ماسٹر مائنڈ انعام الحق کے نام سامنے آ ئے ہیں۔ CBI Now Investigate Lottery Scam In West Bengal,Eye On Inamul Haque And Anubrata Mondal

اس معاملے میں، انوبرتا نے لاٹری کے انعام کے طور پر 1 کروڑ 2 لاکھ روپے جیتے تھے۔ سوکنیا نے لاٹری کے ذریعے 25 لاکھ، 26 لاکھ اور 50 لاکھ جیتے ہیں۔ سی بی آئی کا دعویٰ ہے کہ کالے دھن کی بھاری رقم کو لانڈر کرنے کے لیے لاٹری کا استعمال کیا گیا ہے۔

چند سال پہلے انوبرتا منڈل نے ایک مشہور لاٹری میں ایک کروڑ روپے کا انعام جیتا تھا۔ سی بی آئی نے لاٹری ڈیلر کو طلب کیا جہاں سے لاٹری جاری ہوئی ہے اور اس کا بیان ریکارڈ کیاگیا ہے۔

ی بی آئی کو انعام الحق کے خلاف لاٹری کے ذریعہ رقم بٹورنے کے ثبوت ملے

سی بی آئی ذرائع کے مطابق سی بی آئی نے بول پور میں لاٹری کی دکان کی بھی تلاشی لی ہے۔ بعد میں سی بی آئی کو اس طرح کی کل پانچ لاٹریاں ملی ہیں۔ سی بی آئی کا سوال یہ ہے کہ لاٹری کس نے خریدی؟ کیا کسی اور نے خریدا؟ اربوں روپے کیسے ملے؟ لاٹری کے انعام کے پیچھے کیا راز ہے؟

سی بی آئی کے تفتیش کاروں کا ماننا ہے کہ لاٹری گائے کی اسمگلنگ یا غیر قانونی بلیک منی لانڈرنگ کے لئے جاری کی گئی تھی؟سی بی آئی کا اندازہ ہے کہ گائے کی اسمگلنگ میں کروڑوں روپے مختلف جگہوں پر گئے ہیں۔

اس کے نتیجے میں، سی بی آئی اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی ہے کہ اسے کہاں اور کیسے استعمال کیا گیا۔ سی بی آئی کا دعویٰ ہے کہ انوبرتا منڈل اور سوکنیا منڈل کو پانچ لاٹریوں میں کروڑوں روپے انعام کے طور پر ملے۔ سی بی آئی کو انعام الحق کی لاٹری کے ذریعے پچاس لاکھ روپے انعام کے طور پر ملنے کا ثبوت ملا ہے۔