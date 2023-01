کولکاتا: سی بی آئی ذرائع کے مطابق ان سے پوچھا گیا کہ مانک کے قریبی تاپس کا کیا کردار تھا؟ آف لائن رجسٹریشن کے لیے لین دین اور داخلہ میں مانک کے کردارسے متعلق تاپس منڈل سے معلومات حاصل کی جارہی ہے ۔ذرائع کے مطابق تاپس سے بینک کھاتوں میں لین دین کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اربوں روپے کی ڈیل کیسے ہوئی؟ قبل ازیں ای ڈی مانک بھٹاچاریہ نے قریبی ساتھی تاپس منڈل کو 5 بار ای ڈی سی جی او کمپلیکس میں طلب کیا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔ ای ڈی کی چارج شیٹ میں تاپس منڈل کا نام شامل ہے۔CBI Interrogation To Tapas Mondal Regarding Primary TET Scam In West Bengal

اس سے پہلے ای ڈی نے مانک بھٹاچاریہ کے قریبی تاپس منڈل کے دو اکاؤنٹنٹ کو طلب کیا تھا۔ یہ سمن 10 نومبر 2021 کو جاری کیا گیا تھا۔ ای ڈی نے اس فہرست کو بھی لے لیا کہ کتنے امیدواروں نے اساتذہ کی بھرتی میں بدعنوانی کی وجہ سے ڈی ایل ڈی میں آف لائن رجسٹریشن کرائی تھی اور تاپس منڈل سے 21 کروڑ روپے کا حساب بھی طلب کیا گیا ہے۔ ای ڈی ذرائع کے مطابق تاپس منڈل سے کئی بار پوچھ گچھ کی گئی۔ ای ڈی نے ان کے دو کھاتہ داروں کو طلب کیا۔ اربوں روپے کی ڈیل کیسے ہوئی؟ اس دن ای ڈی نے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔

ای ڈی ذرائع کے مطابق ای ڈی نے آف لائن رجسٹریشن کرانے والے امیدواروں کی فہرست اور تاپش منڈل سے تمام دستاویزات لے لیے۔ ای ڈی ذرائع کے مطابق، ای ڈی نے ان تین سیشنوں میں 2018-20، 2019-21، 2020-22 ڈی ایل اے میں آف لائن رجسٹر ہونے والوں کی فہرست کی جانچ کی ہے۔ کیا آف لائن رجسٹر ہونے والوں کو نوکریاں ملیں؟ ای ڈی اس معاملے کی جانچ کرنا چاہتی ہے۔ کیونکہ یہاں 600 کے قریب کالج ہیں۔ جہاں بہت سے طلباء نے آف لائن رجسٹریشن کرائی۔ مبینہ طور پر، ہر طالب علم سے 5000 روپے آف لائن داخلہ کےلئے لیا گیا ہے۔

ای ڈی ذرائع کے مطابق تاپس منڈل ان کالجوں کے ایسوسی ایشن سکریٹری ہیں۔ ای ڈی کا دعویٰ ہے کہ مانک بھٹاچاریہ کی بیوی اور مرتنجے چکرورتی کا مشترکہ اکاؤنٹ مل گیا ہے۔ جہاں 3 کروڑ جمع تھے ہیں۔ مرتیونجوئے کا انتقال 2016 میں ہوا تھا۔ تاہم، آپ اب بھی ایک اکاؤنٹ کے بجائے مشترکہ اکاؤنٹ کیوں چلا رہے ہیں؟ کیا یہ پیسہ اساتذہ کی بھرتی کرپشن کا ہے؟ ای ڈی کا دعویٰ ہے کہ یہ روپے بدعنوانی کے ہیں ۔ مانک کے گھر سے برآمد ہونے والی دو سی ڈیز میں سے ایک سی ڈی میں 4000 امیدواروں کی فہرست تھی۔ ان کے پاس رول نمبر تھا، رجسٹریشن۔ ان میں سے 2500 کو نوکریاں بھی ملی ہیں ۔انہیں نوکری کیسے ملی ای ڈی اس کی جانچ کررہی ہے۔CBI Interrogation To Tapas Mondal Regarding Primary TET Scam In West Bengal