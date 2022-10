کولکاتا: ایس ایس سی بھرتی بدعنوانی کے ایک اور معاملے میں، سی بی آئی نے پہلے پارتھو چٹرجی اور 16 دیگر کے خلاف چارج شیٹ داخل کی تھی۔ 2016 میں کلاس گیارہویں اور بارہویں کی بھرتیوں میں بدعنوانی کے الزامات لگے تھے۔ CBI Files Charge sheet Against 12 Person In SSC Scam In West Bengal

ایس ایس سی گھوٹالہ میں 12افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل

مرکزی تفتیشی ایجنسی نے منگل کو 12 افراد چارج شیٹ پیش کی ہے۔ چارج شیٹ آج علی پور کی عدالت میں پیش کی گئی۔ سی بی آئی کی چارج شیٹ میں ایس ایس سی کے کچھ اہلکاروں کے علاوہ کچھ ایجنٹ کے نام بھی شامل ہیں۔ ان کے خلاف بدعنوانی سمیت کئی دفعات میں الزامات عائد کیے گئے ہیں۔

سی بی آئی نے پوجا کی تعطیلات سے پہلے پارتھو چٹرجی اور ارپیتا مکھرجی کے خلاف چارج شیٹ پیش کی تھی۔ اس سے قبل سی بی آئی نے مدھیامک بورڈ کے سابق صدر کو ستمبر کے وسط میں گرفتار کیا تھا۔ 15 ستمبر کو کلیان موئے کو نظام پلس میں بلایا گیا اور 6 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی۔ کلیان موئے جرح کے دوران سی بی آئی کے کئی سوالوں کے جواب نہیں دے سکے۔ پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ پارتھا چٹرجی کے ساتھ ان کے تعلقات کابھی ثبوت ملے ہیں۔

ترنمول کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ شانتنو سین نے مرکزی تفتیشی ایجنسی کی چارج شیٹ کے بارے میں کہا کہ یہ تحقیقات کا حصہ ہے۔ ہمیں زیر التواء معاملے پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری پارٹی نے کہا ہے کہ ہم بدعنوانی کے خلاف کارروائی پر یقین رکھتے ہیں۔ گجرات کے ایک وزیر کو ریپ کے الزامات کے باوجود کابینہ میں رکھا گیا ہے۔ ہماری حکومت نے سابق وزیر تعلیم کے خلاف 6 دن کے اندر کارروائی کی۔ اس کے علاوہ ہم تحقیقاتی ایجنسی کی غیر جانبداری پر سوال اٹھائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سی بی آئی ایف آئی آر میں نام آنے کے باوجود بی جے پی لیڈر وں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی ہے۔ ایسے میں سی بی آئی اور دیگر ایجنسیوں پر جانبداری برتنے کا الزام لگایا جانا غلط نہیں ہے۔

دوسری جانب ریاستی بی جے پی لیڈر شیامک بھٹاچاریہ نے چارج شیٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کروڑوں روپے برآمد ہورہے ہیں، متوفی کے اکاؤنٹ میں رقم کہاں سے مل رہی ہے، کہیں اسکول ٹیچر کے اکاؤنٹ میں رقم پائی جارہی ہے۔ کروڑ روپے، یہ رقم کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ تفتیش بطور تفتیش جاری رہے گی۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ 350,000 اسامیوں پر کب تقرری ہوگی؟