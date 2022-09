کولکاتا: مغربی بنگال میں ایس ایس سی کے ذریعہ پرائمیری اور اپر پرائمیری اسکولوں میں اساتذہ کی تقرری میں بدعنوانی کے معاملے کی تفتیش جوں جوں آگے بڑھ رہی ہے توں توں حکمراں جماعت ترنمول کانگریس کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہے۔Calcutta High Court Direct To Recruitment Priyaka Saw AS School Teacher by 28 October

کلکتہ ہائی کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ 11 سے 21 اکتوبر کے درمیان کونسلنگ کی جائے، تقرری خط 28 اکتوبر تک دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرینکا کی تقرری گھر کے قریب کسی اسکول میں ہونا چاہیے۔ اسے اسکول کے تین اختیارات میں سے اپنی پسند کا اسکول منتخب کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔

مبینہ طور پر پرینکا کے اعلیٰ نمبر ہونے کے باوجود نوکری نہیں ملی ہے تاہم، ایس ایس سی نے کہا کہ انہیں خواتین کے سیکشن میں انٹرویو کے لئے بلایا گیا تھا۔ نااہل ہونے کی وجہ سے انہیں باہر کردیا گیا۔ اس سے پہلے جسٹس ابھیجیت گنگوپادھیائے نے حکم دیا کہ ایس ایس سی پرینکا کو نوکری دینے پر غور کرے۔ عدالت کے حکم پر پرینکا اور ان کے وکیل سدیپتا داس گپتا کمیشن کے چیئرمین سدھارتھ مجمدار کے دفتر گئے۔ SSC Recruitment Scam

اسکول سروس کمیشن نے کل بد ھ کو عدالت میں اپنا موقف رکھا۔آج عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے جسٹس ابھیجیت گنگوپادھیائے نے ایس ایس سی کمیشن کو 28 اکتوبر تک پرینکا کو تقرری کا خط دینے کی ہدایت دی۔