کولکاتا:مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا میں واقع کلکتہ ہائی کورٹ نے محمد شامی کی اہلیہ حسین جہاں کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبا تبصرہ پوسٹ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی ہے۔Calcutta High Court Direct Kolkata Police To Take Prompt Action Against Culprits Who Objectionable Post Regarding Hasin Jahan

کلکتہ ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس راجا شیکھر منتھا نے کہاکہ کسی بھی خاتون کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبا تبصرے کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جاسکتا ہے۔حسین جہاں کے خلاف سوشل میڈیا پر جس طرح کے تبصرے کئے گئے وہ قابل اعتراض ہے۔

کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس راجا شیکھر منتھا نے سماعت کے دوران کولکاتا پولیس کے سائبر سیل کو حسین جہاں کے معاملے میں جلد سے جلد ٹھوس کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کہاکہ سوشل میڈیا پر حسین جہاں سے متعلق جتنے بھی تبژرے ہیں انہیں حذف(Delete) کرنے کا حکم دیا ہے۔

واضح رہے کہ چند روز قبل بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابقہ اہلیہ حسین جہاں کے بارے میں کئی تبصرے سوشل میڈیا پر پوسٹ کئے گئے تھے۔انہوں نے اس سلسلے میں مقامی تھانے میں شکایت درج کرائی تھی ۔

