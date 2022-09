کولکاتا: مغربی بنگال کے شمال میں واقع ٹالہ برج کے نام سے مشہور ہیمنت سیتو کو تقریباً تین سال تک بند رکھا گیا۔ گزشتہ 22 ستمبر کو وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے ہاتھوں اس برج کا افتتاح ہوا تھا۔ ٹالہ پل جمعرات کی صبح 6 بجے سے مکمل طور پر کھول دیا گیا۔ بسیں اور بھاری گاڑیاں چل رہی ہیں۔Bus and Other Heavy Vehicles Transport Starts Over Tala Bridge

یہ پل مضافاتی علاقوں کو شمالی کولکاتا کے کئی حصوں سے جوڑنے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس پل کو 2020 کے اوائل میں منہدم کرکے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس وقت پل کو مکمل طورپربند کر دیا گیا تھا۔ شمالی کولکاتا کے مصروف ترین پل کے بند ہونے سے عام لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ عام لوگوں کو منٹوں کی دوری گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا تھا جس سے انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

واضح رہے کہ 2018 میں ٹالہ برج کا ایک حصہ مہندم ہوگیا تھا۔ مرمت کے بعد اس پر گاڑیوں کی آمدورفت کا سلسلہ جاری تھا لیکن17 ستمبر 2019 کو مغربی بنگال کی حکومت نے ٹالہ برج کو مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ پرانے پل کو منہدم کرکے نئے برج کی تعمیر کی گئی۔ 22 ستمبر 2022 کو وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے نئے پل کا افتتاح کیا۔