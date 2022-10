کولکاتا: مغربی بنگال میں 20 نومبر سے پاو روٹی یعنی بریڈ کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ مغربی بنگال بیکری اونرز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سکریٹری اور ترنمول کا نگریس کے رکن اسمبلی ادریس علی نے ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ رکن اسمبلی ادریس علی نے کہاکہ ریاست میں 400 گرام پاو روٹی کی قیمت 28 روپے سے بڑھ کر 32 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح 200 گرام روٹی کی قیمت 14 روپے سے بڑھ کر 16 روپے ہو جائے گی۔ دوسری جانب 100 گرام روٹی کی قیمت ساڑھے 7 روپے سے بڑھ کر ساڑھے 8 روپے ہو رہی ہے۔ 20 نومبر سے قیمتوں میں اضافہ کیاجائے گا۔ تاہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سیکرٹری ادریس علی نے کہا کہ اس سے پہلے اضافی قیمت وصول نہیں کی جا سکتی۔ Bread Price Will Increase In West Bengal From 20th November

اس روز انہوں نے یہ بھی کہا کہ قیمت بڑھانے کا فیصلہ روٹی بنانے کے تمام خام مال کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہے، جس طرح آٹے اور گھی سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ قیمتوں میں اضافے کے علاوہ بیکری کی صنعت کو بھی بچانا ہے۔ ان کاکہنا ہے کہ مہنگائی کے سبب بیکری صنعت پوری طرح سے متاثر ہے۔اگر پاوروٹی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تو اس صنعت سے منسلک لوگ سڑکوں پر آجائیں گے۔اس کے لئے مرکزی حکومت کی عوام مخالف پالیسی ذمہ دار ہو گی۔ ترنمول کانگریس کے رکن کاکہنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ عوام اس کا خمیازہ بھتگناپڑ سکتا ہے۔بیکری انڈسٹری کو بچانے کے لئے ہم اس روٹی کی قیمت بڑھانے پر مجبور ہیں۔ہم امید کرتے ہیں مغربی بنگال کے لوگ ہماری مجبوری کو سمجھیں گے۔

پچاس سے زیادہ سالوں سے ہم نے روٹی کی قیمت مقرر کی ہے اور مغربی بنگال کے لوگوں نے ہمارے فیصلے پر عمل کیا ہے۔ تنظیم کے سیکرٹری شیخ اسماعیل حسین نے کہا کہ تمام لوگوں کے مشورے کے بعد ہی پاورٹی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔اس سے ہماری صنعت بچ سکتی ہے۔اس سے پیشے سے منسلک لوگ اور مزدوروں کی حالت میں تھوڑی بہت بہتری آ سکتی ہے۔Bread Price Will Increase In West Bengal From 20th November