جھارگرام (مغربی بنگال): بھارت میں 6 دسمبر سے 17 دسمبر 2022 تک ہونے والے بلائنڈ ٹی 20 ورلڈ کپ کے لئے مغربی بنگال کے ایک نوجوان کو بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ سابق ہندوستانی کرکٹر یوراج سنگھ کو T20 ورلڈ کپ کے تیسرے ایڈیشن کے برانڈ ایمبیسیڈر مقرر کیا گیا۔ Subhendu Mahato From Jhargram Ready To Part At Blind t20 World Cup In India

بنگال کے نابینا کرکٹر شبھندو مہتو بھارتی بلائنڈ کرکٹ ٹیم میں شامل

جھارگرام کے رہنے والے شبھندو مہاتو مغربی بنگال کے واحد کھلاڑی ہیں جنہیں ہندوستانی اسکواڈ کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ ہندوستانی اسکواڈ کی فہرست میں، شوبھندو بی زمرہ ایک (مکمل طور پر نابینا) میں آتا ہے۔ وہ 2005 میں ایک حادثے میں اپنی بینائی مکمل طور پر کھو بیٹھا۔ اگرچہ اس کی دنیا تاریک ہو گئی لیکن یہ حادثہ اس کے بلند ارادوں کو روک نہیں سکا۔ کرکٹ کے شوق کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔

شبھندو مہتو کی صلاحیتوں کو پہلی بار نابینا افراد کے ٹورنامنٹ میں دیکھا گیا جہاں اس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد سے وہ بنگال میں کرکٹ ایسوسی ایشن فار دی بلائنڈ کے مستقل رکن بن گئے۔ انہوں نے مغربی بنگال کے لئے کئی کھیل کھیلے ہیں۔

