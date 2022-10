کولکاتا: مغربی بنگال کے کسان دو اہم معاملات میں آمدنی کے لحاظ سے ہندوستان کی دیگر ریاستوں (Bengal Farmers Income) کے مقابلے بہت پیچھے ہیں۔ نیشنل بینک فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ (NABARD) کی ایک تحقیق میں ایسی معلومات سامنے آئی ہیں۔ جسے کرشک کلیان کا نام دیا گیا ہے۔ نیشنل بینک فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ کی سروے رپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں کسان خاندان کی آمدنی بنگال کے کسان خاندان سے تین گنا زیادہ ہے جو ایک ریکارڈ ہے۔ Bengal Farmers Earn Three times Less than Punjab

رپورٹ کے مطابق پہلی صورت میں ریاست میں کسان خاندان کی اوسط ماہانہ آمدنی (بنگال میں کسان خاندان کی اوسط ماہانہ آمدنی) مکمل طور پر کاشتکاری پر منحصر ہے۔ جہاں ایک کسان خاندان کی سالانہ اوسط آمدنی (Average Annual Income of Farmer Family in Bengal) صرف 92 ہزار 072 روپے ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ فی خاندان اوسط ماہانہ آمدنی 7,573 روپے ہے۔ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق آندھرا پردیش، بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ، تریپورہ اور اتر پردیش صرف مغربی بنگال سے پیچھے ہیں۔ ایک کسان خاندان کی ماہانہ اوسط آمدنی میں پنجاب سرفہرست ہے۔ وہاں کا ایک کسان خاندان اوسطاً 23 ہزار 133 روپے ماہانہ کماتا ہے۔ اور اس کے بعد ہریانہ ہے۔ فی کسان خاندان کی اوسط ماہانہ آمدنی 18,496 روپے ہے۔ کیرالہ 16,927 روپے کے ساتھ فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے۔

رپورٹ کے مطابق‌دوسری اہم بات یہ ہے کہ مغربی بنگال میں زرعی زمین کے فی ہیکٹر کے لئے مختص زرعی قرضے کی رقم ہے۔ اور اس معاملے میں مغربی بنگال کا ملک کی تمام ریاستوں کی فہرست میں 15واں مقام ہے۔ ریاستی زرعی قرضہ صرف 55 ہزار روپے فی ہیکٹر ہے۔ جو 22 ہزار روپے فی ایکڑ پر آتا ہے۔ فہرست کے مطابق زرعی قرضوں کی تقسیم کے معاملے میں کیرالہ سرفہرست ہے۔ وہاں زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ 68 ہزار فی ہیکٹر زمین کا قرض دیا جاتا ہے۔ یعنی 1 لاکھ 47 ہزار روپے فی ایکڑ

حکمراں ترنمول کانگریس نے نیشنل ایگریکلچر اور گرامین بینک کی رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ریاستی وزیر زراعت شوبھندیو چٹوپادھیائے نے کہا کہ انہوں نے یہ رپورٹ نہیں پڑھی ہے۔ لیکن یہ رپورٹ بے بنیاد ہے۔ ان کے مطابق 2011 میں ترنمول کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ریاست میں کسان خاندانوں کی اوسط سالانہ آمدنی تین گنا بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں کسانوں کی اوسط آمدنی تین لاکھ روپے تھی۔لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے کسانوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔مرکزی حکومت نے بھی مغربی بنگال کے کسانوں کی کوئی خاص مدد نہیں کی ہے۔(Bengal Farmers Earn Three times Less than Punjab