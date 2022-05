کولکاتا: کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے. محبت تو وہ ہوا ہے جسے کسی بندش کی فکر نہیں ہوتی ہے کیونکہ اسے کوئی قید نہیں کر سکتا ہے۔ مغربی بنگال کے جلپائی گوڑی کے ہلدی باڑی تھانہ علاقے میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے جب ایک بنگلہ دیشی عاشق بھارتی لڑکی کی محبت میں غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کرکے بھارت میں داخل ہوا۔BSF Arrested a Bangladeshi youth who Arrived in India to Meet his Lovers



ذرائع کے مطابق جلپائی گوڑی ضلع کے ہلدی باڑی تھانے علاقے میں واقع بھارت بنگلہ دیش بین الاقوامی سرحد کے قریب سے بی ایس ایف نے ایک بنگلہ دیشی نوجوان کو گرفتار کر لیا جو اپنی معشوقہ سے ملنے کے لئے سرحد پار کرکے بھارت میں داخل ہوا تھا۔ گرفتار نوجوان کی شناخت سونا چند رائے کے طور پر ہوئی ہے. وہ بنگلہ دیش کے سرحدی ضلع کاٹھر باڑیا کا رہنے والا ہے، وہ ملیشیا میں ملازمت کرتا ہے، وہ چار مہینوں کی چھٹی پر اپنے گھر بنگلہ دیش آیا تھا۔



ہلدی باڑی کی رہنے والی انیتا سے محبت کرتا ہے، چھ برس قبل بھارت - بنگلہ دیش سرحد ہونے والا ملن میلہ کے دوران دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور محبت پروان چڑھی ہے. اس کے بعد دونوں ملتے رہے۔ اس مرتبہ بھی سرحد پر کرکے بنگلہ دیشی نوجوان لڑکی سے ملاقات کرکے واپس بنگلہ دیش جانے کے لئے مقامی دلال سے بات کر رہا تھا تبھی بی ایس ایف نے بنگلہ دیشی نوجوان اور دلال کو پکڑا لیا. دراصل انسانی اسمگلنگ کے دھندے میں ملوث دلال کو پکڑنے کے لئے بی ایس ایف کی ٹیم آئی تھی جہاں بنگلہ دیشی نوجوان بھی موجود تھا۔



