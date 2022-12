کولکاتا: مغربی بنگال کے جنوبی کولکاتا کے ہری دیب پور تھانہ کے تحت موتی لال گپتا روڈ میں واقع ایک فلیٹ سے پولیس نے ایک بنگلہ دیشی شہری کی خون سے لت پت لاش برآمد کی ہے۔ فلیٹ سے لاش برآمد ہونے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس نے فوراً جائے وقوع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور نوجوان کی لاش کو اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لئے ایم آر بنگور اسپتال بھیجنے کا انتظام کیا۔ Bangladeshi Citizen Found Dead In His Rented Flat At Haridevpur In Sout Kolkata West Bengal

پولیس نے کہا کہ مرنے والے نوجوان کی شناخت نورالطیف نبی کے طور پر ہوئی ہے۔ نوجوان دراصل بنگلہ دیشی شہری ہے۔ نوجوان ہردیب پور تھانہ علاقہ میں اپارٹمنٹ میں ایک خاتون کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مقتول شخص ایک خاتون کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں تھا۔ پولیس نے مزید بتایا کہ بنگلہ دیشی نوجوان اس سال اپریل سے ایک بتیس سالہ خاتون کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ نوجوان فی الحال کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ پولیس کو یہ بھی پتہ چلا کہ نوجوان نشے کا عادی تھا۔ اس سے پہلے نوجوان کے خلاف بارانگر پولس اسٹیشن میں فارن نیشنل ایکٹ کے تحت ایک کیس بھی درج کیا گیا تھا۔

ذرائع کے مطابق بنگلہ دیشی نوجوان گذشتہ ایک ہفتے سے ڈپریشن کا شکار تھا۔ خاتون کل صبح کام پر گئی تھی۔ وہ واپس آئی اور دروازہ اندر سے بند پایا۔ بار بار کال کرنے کے باوجود کوئی جواب نہیں ملا۔ مقامی لوگوں کی مدد سے دروازہ توڑنے کے بعد اس نے نور کو فرش پر پڑا پایا۔