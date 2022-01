مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنہ کے نئی ہٹی تھانہ کے تحت حالی شہر میں واقع جگن ناتھ فیری گھاٹ کے کنارے زوردار دھماکے Halisahar Explosion in North 24 Parganas میں ایک اور نوجوان کی موت کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس واقعے میں اب تک دو نوجوانوں کی موت ہو چکی ہے۔



اس واقعے کی اطلاع موصول ہونے کے بعد نئی ہٹی تھانے کی پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس واقعہ کی تحقیقات کے لئے فورنسک کی ٹیم کے بعد سی آئی کے اہلکار بھی جائے وقوع پر پہنچ چکے ہیں۔ Youth Succumbed to Death in Halisahar Explosion



اس معاملے پر پولیس نے کہا کہ دھماکے کے وقت موقع پر ہی سمت سنگھ نام کے نوجوان کی موت ہو گئی تھی لیکن اس کے ساتھ دیگر دو نوجوانوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ لاپتہ نوجوانوں کی تلاش جاری ہے۔ Halisahar Explosion



پولیس کا کہنا ہے کہ دو لاپتہ نوجوانوں میں سے ایک کی لاش برآمد کی گئی ہے۔ مرنے والے نوجوان کی شناخت روہت چودھری کے طور پر ہوئی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا گیا ہے۔ ابھی بھی ایک اور نوجوان لاپتہ ہے۔



پولیس کے مطابق گھاٹ کے کنارے سے گزرنے والی سڑک کے قریب بم چھپا کر رکھا گیا تھا۔ دھماکے ہی شدت اتنی تھی کہ جائے واردات پر ڈھائی فٹ گہرا گڑھا بن چکا ہے۔ Halisahar Explosion in North 24 Parganas



بیرکپور پولیس کمشنر منوج کمار ورما نے کہا کہ پورے معاملے کی باریکی سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں ملوث شرپسندوں کو کسی بھی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا۔



انہوں نے کہا کہ فورنسک ٹیم، ریاستی خفیہ ایجنسی سی آئی ڈی اور بم اسکواڈ کی ٹیم نے پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کردیا ہے۔ گھاٹ کے آس پاس سے اب تک 16 سے 17 دیسی بم برآمد کئے جا چکے ہیں۔ Halisahar Explosion in North 24 Parganas

دوسری طرف نئی ہٹی سے ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی پارتھو بھومک نے کہا کہ بی جے پی کے حامیوں نے علاقے میں غنڈہ گردی اور دہشت پھیلانے کے مقصد سے سڑک کے کنارے بم چھپا کر رکھا ہوگا۔

وہیں بی جے پی کے رکن پارلیمان ارجن سنگھ نے کہا کہ ہر معاملے کو بی جے پی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ پولیس اور سی آئی ڈی معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس معاملے کو سی بی آئی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ Halisahar Explosion in North 24 Parganas