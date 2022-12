کولکاتا: مغربی بنگال کے کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے مختلف وارڈوں میں ماں کینٹین چل رہیں ہہں۔ ان میں کچھ سرکاری ہسپتال بھی شامل ہیں۔ چاول، دال، سبزیاں اور انڈے 5 روپے میں ملتے ہیں۔ سیلف ہیلپ گروپس اور رضاکارانہ تنظیموں کو ماں کچن کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ Allegedly Black Marketing Of Eggs Of Maa Canteen In kolkata

میونسپل انتظامیہ ہرینگھٹا سے انڈے خریدتی ہے اور انہیں ماں کچن میں سپلائی کرتی ہے۔ مارکیٹ میں اب انڈے 7 روپے (فی پیس) میں فروخت ہو رہے ہیں۔ ہرین گھاٹہ میں انڈے ساڑھے 5 روپے میں دستیاب ہیں۔ بلاشبہ میونسپلٹی ساڑھے 4 ٹکے کے حساب سے ہرین گھٹا سے انڈے خریدتی ہے

میونسپلٹی میں کچن کے انڈوں پر بھاری سبسڈی دیتی ہے۔ تاہم مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کے بعد سے یہ شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ اکثر کینٹینوں میں انڈے سپلائی نہیں کئے جا رہے ہیں۔ مبینہ طور پر میونسپلٹی سے جو انڈے سپلائی کئے جا رہے ہیں وہ ماں کچن انچارج گروپ کے ارکان کی طرف سے 5 روپے کے حساب سے بلیک مارکیٹ میں مبینہ طور پر فروخت کئے جا رہے ہیں۔

تاہم، کولکاتا میونسپل کی میئر پریشد (سماجی شعبہ) میتالی بنرجی نے دعویٰ کیا کہ اس طرح کی شکایات ان کے پاس نہیں آئیں۔ مزید یہ کہ مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کا تعلق ماں کینٹین کے انڈوں سے بالکل نہیں ہے۔Allegedly Black Marketing Of Eggs Of Maa Canteen In kolkata