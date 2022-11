جنوبی24 پرگنہ:مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنہ کے مسلم اکثریتی اسمبلی حلقہ بھانگوڑ میں سی پی آئی ایم نے پولیس کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد پیکن سے گبتلہ تک احتجاجی جلوس کا اہتمام کیا گیا۔Allegation Of Attack On CPM Procession Against TMC At Bhangor in South 24 PGS

احتجاجی جلوس میں شامل سی پی آئی ایم کے رہنماؤں کی جانب سے ترنمول کانگریس کے رہنما ذوالفقار ملا اور راشد ملا پر مبینہ طور پر اپنے حامیوں کے ساتھ حملہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ترنمول کانگریس پر پتھراؤ کا بھی الزام عائد کیا۔

سی پی ایم کے رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ ترنمول کانگریس کے حملے میں ان کے تین حامی شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ تمام زخمیوں کو مقامی ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ انہوں نے حملے میں ملوث لوگوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔

یہ بھی پڑھیں:Mohammad Salim on Lottery Scam محمد سلیم کا مغربی بنگال میں لاٹری گھپلے کی جانچ کا مطالبہ

سی پی ایم کے سنئیر رہنما سجن چکرورتی نے اس واقعہ کی سخت مذمت کی ہے۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بنگال میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پنچایت انتخابات کو پر تشدد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

Aترنمول کانگریس کے رکن پارلیمان شانتنو سین نے تاہم سی پی ایم پر تنقید کی۔ انہوں نے حملہ کے الزامات کو مسترد کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سی پی آئی ایم کبھی کانگریس تو کبھی بی جے پی کی مدد سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔Allegation Of Attack On CPM Procession Against TMC At Bhangor in South 24 PGS