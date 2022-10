ہاوڑہ: مغربی بنگال کے ہاوڑہ-مالدہ کے سیکشن میں انٹر سٹی ایکسپریس اتوار کی رات تقریباً ساڑھے آٹھ بجے رامپور ہاٹ اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ اس وقت دونوں مسافروں میں تو تو میں میں شروع ہو گئی۔ ویڈیو میں ایک نوجوان اس ٹرین میں دوسرے شخص سے بحث کر رہا ہے۔ چند لمحوں میں یہ لڑائی جھگڑے میں بدل گئی۔ بحث کے دوران اس شخص نے نوجوان کو دھکا دے دیا۔ وہ چلتی ٹرین سے پٹری پر گر گیا۔ پھر اس آدمی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ Youth Pushed From Moving Train By Co Passanger In Howrah-Maldah Intercity Express In Rampurhat

مسلم نوجوان کو چلتی ٹرین باہر پھینک دیا گیا

یہ سارا واقعہ ٹرین کے ایک مسافر نے کیمرے میں قید کر لیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہوئی ہے۔ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ اس دوران ٹرین سے مسافر کے گرنے کی اطلاع ملتے ہی ریلوے پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ نوجوان کو بچا لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق زخمی نوجوان کا نام سجل شیخ ہے۔ وہ رام پورہاٹ کے سندی پور کا رہنے والا ہے۔ زخمی شخص کو بچا کر رامپور ہاٹ اسپتال لے جایا گیا۔ اس وقت یہ نوجوان زیر علاج ہے۔ اس کے سر پر شدید چوٹ لگی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:Congress Presidential Election کانگریس کے نئے صدر کے لیے ووٹنگ آج، کھرگے اور تھرور کے درمیان مقابلہ

متاثرہ سجل شیخ نے کہا کہ نلہٹی سے وہ اپنے دوستوں کے گھر گیا تھا۔ گھر واپسی کے دوران مالدہ انٹرسٹی پر سوار ہوا۔ اس وقت وہ شخص ٹرین میں سوار تھا۔ اس کے کئی دوست اس کے ساتھ تھے۔ ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے۔ چونکہ ٹرین میں بہت سی خواتین تھیں۔ وہ شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلم خواتین کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ متاثرہ نوجوان نشے کی حالت میں ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ A Youth Pushed From Moving Train By Co Passanger In Howrah-Maldah Intercity Express In Rampurhat