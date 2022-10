کولکاتہ: مغربی بنگال کے مرشد آباد کے ساگردیگھی علاقے کی متاثرہ کی شکایت پر پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کردی۔ متاثرہ لڑکی نے پولیس کو بتایا تھا کہ ایک شخص اس سے شادی کرنے کے بعد اس کے تمام پیسے اور زیورات لے کر بھاگ گیا تھا۔Man marries and dupes at least 24 women

اس کا موبائل نمبر بھی بند ہے۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کردی۔ پولیس نے دھوکہ باز کو شمالی 24 پرگنہ ضلع کے دتوپوکر تھانہ علاقے سے گرفتار کیا ہے۔ اس کے پاس سے کئی سم کارڈ، جعلی سرٹیفکیٹ اور کچھ نقدی برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے اسے جنگی پور کی عدالت میں پیش کیا، جہاں سے اسے سات دن کے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے پر پولیس کو پتہ چلا کہ وہ اصل میں شمالی 24 پرگنہ ضلع کے بارسات کے کازی پاڑا علاقہ کا رہنے والا ہے۔Man marries and dupes at least 24 women

28 سالہ اشابول خواتین کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کے تمام زیورات اور رقم لوٹ کر فرار ہو جاتا تھا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس کے پڑوسیوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوا۔ اشبل زیادہ دیر تک کسی جگہ نہیں ٹھہرا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے بھاگ جاتا تھا۔ پولیس اب ان خواتین کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے جن سے اشابول نے شادی کی تھی۔ اشبول نے اب تک کتنی رقم اور زیورات کا دھوکہ کیا اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے۔