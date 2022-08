دہرادون: ریاست اتراکھنڈ کے دہرہ دون میں اتوار سے وقفے وقفے سے موسلادھار بارش کی وجہ سے پیر کی صبح ایک مکان منہدم ہونے سے ایک معصوم سمیت تین لوگوں کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں میں دو خواتین بھی شامل ہیں۔ مکان گرنے کی اطلاع ملتے ہی بچاؤ عملہ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور ملبے سے تین لاشیں نکالی گئیں۔ علاقائی ایم ایل اے اور کابینہ وزیر گنیش جوشی، ڈسٹرکٹ آفیسر (ڈی ایم) دونوں موقع پر موجود ہیں۔ House collapsed due to heavy rain in Dehradun

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، فائنانس-ریونیو (اے ڈی ایم ایف آر) کرشن کمار مشرا نے بتایا کہ آج صبح دنیش کا مکان راج پور علاقے کے کاٹھ بنگلہ بستی میں مسوری روڈ پر شدید بارش کے سبب اچانک گر گیا۔ جس کی وجہ سے اس کی 22 سالہ بیوی، دنیش کی بہن لکشمی (28) اور دنیش کا آٹھ دن قبل پیدا ہونے والا بچہ ملبے میں دب گئے۔ ریاستی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف) کی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر تینوں افراد کو ملبے سے نکالا۔ انہوں نے بتایا کہ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی ہیں۔ Three Died in a house collapse in Dehradun

دوسری جانب مقامی ایم ایل اے اور وزیر زراعت گنیش جوشی، ڈسٹرکٹ آفیسر (ڈی ایم) سونیکا وغیرہ بھی واقعہ کی اطلاع پر موقع پر پہنچ گئے۔ اس دوران سائی مندر کے قریب درخت گرنے والے مقام کا معائنہ کرتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ نے ٹیم کو فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت دی۔

یو این آئی