میرٹھ: اتر پردیش کے میرٹھ علاقے میں ایک نوجوان کی چھینک آنے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ نوجوان کی موت کی ویڈیو سوشل میڈیا سے تیزی وائر ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ رات کا وقت ہے اور 4 دوست ساتھ چل رہے ہیں۔ چاروں دوست باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دوست ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چل رہے ہیں کہ اچانک ایک دوست کو چھینک آئی۔ چھینک آنے کے بعد نوجوان کو اپنے گلے میں کچھ تنگی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا گلا پکڑ لیا۔ وہ دو قدم اٹھاتے ہی زمین پر گر پڑا۔ تینوں دوست جو اکٹھے چل رہے تھے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ ایک ساتھ چلنے والے تینوں لڑکوں نے اچانک اپنے دوست کو زمین پر پڑا پایا تو وہ چیخنے لگے۔ Young Man Died On Road After Sneeze In Meerut In Uttar Pradesh

نوجوان کی موت کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

فوراً ہاتھ پاؤں رگڑ کر اسے جگانے کی کوشش کی۔ ویڈیو میں نوجوان ایسا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن گرا ہوا نوجوان نہیں اٹھا۔ تینوں دوست چیختے ہیں۔ اس کی چیخیں سن کر علاقے کے لوگ بھی گھر سے باہر نکل آئے۔

اس کے بعد تینوں لڑکوں نے مل کر نوجوان کو اٹھایا اور گھر کے اندر لے گئے۔ تینوں نوجوان اپنے دوست کو اپنی بانہوں میں لے کر فوراً بائک سے ہسپتال لے جاتے ہیں… نوجوان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا. بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ میرٹھ میں تھانا لساڑی گیٹ علاقے کے قدوائی نگر کی گلی نمبر 3 کا بتایا جا رہا ہے۔ ویڈیو 2 دسمبر کی رات کو 10 سے 10:30 کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ Young Man Died On Road After Sneeze In Meerut In Uttar Pradesh