علی گڑھ:ریاست اتر پردیش کے ضلع علی گڑھ کے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے پہلوان پارس محمد نے اپنی محنت، لگن اور ایمانداری سے "ولڈ گریپلنگ چیمپئن شپ 2022 اسپین" میں جگہ بنانے میں کامیاب تو ہو گئے تھے ۔ان کا ولڈ گریپلنگ چیمپئن شپ کے لئے ہندوستانی 27 رکنی ٹیم میں انتخاب بھی ہوگیا تھا لیکن ویزا نہیں ملنے کی وجہ سے ان عالمی کشتی مقابلوں میں بھارت کی نمائندگی کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔

ویزا نہیں ملنے سے محمد پارس عالمی کشتی مقابلوں میں شرکت سے محروم

پارس محمد کے مطابق وہ علیگڑھ کے غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی والدین کسان ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کی تعلیم حاصل کرچکے ہیں۔ اب تک وہ دس ضلع، دس ریاستی اور دو قومی سطح کے مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں۔اس میں وہ اب تک کل ضلع سطح میں دس گولڈ، ریاستی سطح میں 8 گولڈ، 1 برونس، 1 سلور میڈل اور قومی سطح پر 1 گولڈ اور 1 سلور میڈل حاصل کر چکے ہیں۔

ویزا نا ملنے سے پہلوان مایوس، ولڈ چیمپئن شپ میں نہیں لے پایا حصہ

پارس محمد کا کہنا ہے مجھے اللہ پر اور اپنے اوپر پورا بھروسہ ہے ۔میں اگر ولڈ گریپلنگ چیمپئن شپ اسپین جاتا تو ملک کے لئے ضرور میڈل لاتا لیکن ویزا نا ملنے سے میں مایوس ہوں ۔لیکن اب اگلے سال ریاض میں ہونے والی ولڈ چیمپئن شپ کے لئے میں تیاری کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ملک کے لئے ضرور میڈل لاون گا۔

پارس نے مزید بتایا ولڈ گریپلنگ چیمپئن شپ 12 سے 15 اکتوبر کو اسپین میں ہونی تھی جس کے لئے ہمیں 12 اکتوبر کو ہندوستان سے جانا تھا۔ جانے سے دو دن قبل ہمیں معلوم چلا کہ سبھی کھلاڑیوں کو ویزا نہیں مل رہا ہے۔ اسپین سفارت خانہ سے ویزے سے انکار (Refusal of Visa) کا خط ملتا ہے جس سے واضح ہوا کہ مجھے ویزا نہیں ملا ۔