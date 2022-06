رامپور: ریاست اتر پردیش کے ضلع رامپور میں واقع شہید اعظم اسپورٹس اسٹیڈیم میں تین خواتین کو اپنے برقعہ کی وجہ سے کھیل افسر کے منفی رویہ کا سامنا کرنا پڑا۔ خواتین کو برقعہ میں دیکھ کر کھیل افسر نوین کمار نے برقعہ پوش خواتین سے کافی بدزبانی کی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ اس دوران خواتین کی جانب سے بی جے پی رہنما وسیم خان بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس معاملے پر دونوں کے درمیان کافی تکرار ہوئی۔ Uproar Broke Out Over Stopping Burqa Wear Women At Sports Stadium Rampur

رامپور میں برقعہ پہن کر اسٹیڈیم پہنچی خواتین کو افسر نے روکا

دراصل ثنا نام کی خاتون اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ اپنی چار سالہ بیٹی کا تیراکی کی تربیت کے لیے شہید اعظم اسپورٹس اسٹیڈیم میں داخلہ کرنے کے لیے پہنچی تھیں۔ ان تینوں خواتین نے برقعہ پہنا ہوا تھا۔ وہاں موجود کھیل افسر نوین کمار نے کہا کہ 'یہاں برقعہ پہن کر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس معاملہ پر ثناء نے کہا کہ وہ سرپرست کے طور پر اپنی بچی کو لے کر اسٹیڈیم پہنچی تھیں اور تینوں خواتین برقعہ پہنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کسی کھیل میں حصہ لینے نہیں بلکہ اپنی بچی کو اسٹیڈیم داخلہ دلانے کے لیے لے گئی تھیں۔ اس درمیان کھیل افسر نے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے حجاب پہننے پر ٹوکا اور بچی کے داخلے کو خارج کر دیا۔

وہیں اپنی غیر ضروری سرگرمیوں کی وجہ سے ہمیشہ تنازعات میں گھرے رہنے والے کھیل افسر نوین کمار نے خواتین پر الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ 'خواتین برقعہ پہن کر اصولوں کے خلاف اسٹیڈیم میں داخل ہوئی تھیں اور انہوں نے اسی بات پر انہیں منع کیا جو خواتین کو ناگوار گزرا جس کے بعد میرے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔'