پرتاپ گڑھـ:اترپردیش میں پرتاپگڑھ ضلع ہیڈ کوارٹر سے ساٹھ کلومیٹر مسافت پر تھانہ ادے پور علاقے کے رہوا لال گنج گاوں میں پیر کی الصبح موسلادھار بارش کے دوران چھپر کے مکان کی کچّی دیوار منہدم ہونے کے سبب ملبے میں دبنے سے ایک بھائی کی موت ہو گئی جبکہ ایک زخمی ہوگیا ۔اس واقعے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔

کچّی دیوار منہدم، ملبے میں دبنے سے ایک بھائی کی موت، ایک زخمی

تھانہ انچارج سب انسپکٹر رن وجئے سنگھ نے آج بتایا کہ علاقے کے رہوا لال گنج گاوں میں چھپّر کے مکان میں گزشتہ شب دلیپ عرف گڈّو سنگھ (30) اپنے چچازاد بھائی ابھشیک (28) کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ شب میں ہوئی موسلادھار بارش کے دوران الصبح چھپر کی کچّی دیوار منہدم ہونے کے سبب ملبے میں دبنے سے دونوں شدید زخمی ہو گئے ۔

لوگوں نے دونوں کو شدید زخمی حالت میں ملبے سے نکال کر علاج کے لئے سی ایچ سی سانگی پور لے گئے ،جہاں ڈاکٹروں نے دلیپ عرف گڈّو سنگھ کو مردہ قرار دے دیا جبکہ زخمی زیر علاج ہے ۔ لاش پوسٹمارٹم کے لئے ضلع ہیڈکواٹر بھیج دی گئی ہے ۔

