راجوری میں قتل عام کے خلاف میرٹھ میں احتجاج

میرٹھ:وادی کشمیر کے راجوری ضلع میں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں اکثریتی طبقے کے لوگوں کو نشانہ بنائے جانے پر ملک بھر میں غم اور غصے کا ماحول ہے۔ Vishwa Hindu Parishad And Bajrang Dal Protest Against Terrorist attack In Kashmir In Meerut

اتر پردیش کے میرٹھ میں بھی آج وشو ہندو پریشد،بجرنگ دل اور مہیلا مورچہ کی جانب سے راجوری میں قتل عام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔مظاہرین نے عسکریت پسندوں کے پتلے کو نذر آتش کیا. ساتھ ایک میمورنڈم حکومت ہند کے نام پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لئے سخت اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ کسی بے گناہ کی جان نہ جائے ۔

میرٹھ میں بھی وشو ہندو پریشد اور راشٹریہ بجرنگ دل کے کارکنان نے کمشنری چوک سے ڈی ایم کے دفتر تک ریلی کا اہتمام کیا۔ضلع کے مختلف حصوں میں پاکستان کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف بالخصوص ہندو تنظیموں کی طرف سے وادی میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

وشو ہندو پریشد اور راشٹریہ بجرنگ دل کے کارکنان نے ڈی ایم کے ذریعہ وزیر اعظم نریندر مودی کو میمورنڈم سونپا۔ وادی میں ہندوؤں کی ٹارگٹ کلنگ پر ناراضگی کا اظہار کیا۔

انہوں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ ہندوؤں کے لئے سیکورٹی کے انتظامات کو مزید مضبوط کیا جائے۔ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائی جائے جس سے بے گناہ لوگوں کی جان نہ جا سکے۔ Vishwa Hindu Parishad And Bajrang Dal Protest Against Terrorist attack In Kashmir In Meerut