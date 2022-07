لکھنؤ: اتر پردیش میں پاور لوم ہتھ اور کرگھا بنکروں کا روایتی توانائی ذرائع (بجلی ) پر انحصار ختم کرکے ان کو شمسی توانائی کی طرف سے لے جایا جائے گا۔ اس کے لیے رواں مالیاتی سال 2022-23 میں وزیر اعلیٰ بنکر شمسی توانائی اسکیم کے نام سے نئی اسکیم چلانے کا منصوبہ ہے۔ ریاستی حکومت نے اس اسکیم کے لیے رواں مالیاتی سال میں 10کروڑ روپئے بجٹ کی تجویز بھی کی گئی ہے۔ UP Government scheme for bunkar

پاورلوم ہتھ کرگھا بنکروں کو شمسی توانائی سے جوڑنے کے لیے اسکیم شروع کی جائے گی

یہ اطلاع ایڈیشنل چیف سکریٹری ہتھ کرگھا اور کپڑا صنعت ڈاکٹر نو نیت سہگل نے دی۔ انہوں نے بتایا کہ ہتھ کرگھا اور پاور لوم بنکروں کو غیر روایتی شمسی توانائی کا فائدہ دلانے، ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانے اور بنکروں کو کپڑا تیار کرنے کے شعبے میں آگے بڑھانے کے مقصد سے یہ اسکیم شروع کی جائے گی۔ یو پیڈا اور نشان زد ایجنسیوں اداروں کے توسط سے بنکروں کو سولر انورٹردیے جانے کی تجویز ہے۔

ایڈیشنل چیف سکریٹری نے بتایا کہ ریاست میں چلائی جا رہی پاور لوم کی جیو ٹیگنگ اسکیم بھی مجوزہ ہے۔ اس اسکیم کے تحت اتر پر دیش کے پاور لوم کی پہنچان کرنے، پاور لوم کے تکنیک اور اس شعبے میں مختلف پالیسی ساز فیصلوں کو نافذ کرانے کے لیے ان کا سر وے کرایا جائے گا۔