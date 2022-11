مظفرنگر:ریاست اتر پردیش کی ضلع مظفرنگر کے اسمبلی ہلکے کھتولی میں ضمنی انتخابات کے لئے پانچ دسمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے، ضمن انتخابات کے مدنظر سیاسی گہماگمی عروج پر ہے ۔Uttar Pradesh Deputy CM Keshav Prasad Maurya Campaign For BJP Candidate In Muzaffarnagar

ائب وزیراعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے قرض کے طور پر مانگے ووٹ

تمام سیاسی جماعتیں ووٹرز کی توجہ اپنی اپنی مبذول کرانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ کھٹولی اسمبلی میں جاری ضمنی انتخاب میں حکمراں بی جے پی اور اپوزیشن اتحاد کے درمیان زبردست رسہ کشی جاری ہے۔

اس سیٹ کو جیتنے کے لئے بی جے پی نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے۔ بی جے پی کے وی آئی پی لیڈر یہاں ڈیرے ڈالے ہیں ہے۔بڑے رہنما لوگوں کے درمیان پہنچ رہے ہیں۔

جہاں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر سنجیو بالیان بی جے پی امیدوار کے لئے زبردست تشہیری مہم چلا رہے ہیں، وہیں ریاستی وزیر کپل دیو اگروال کے علاوہ مظفر نگر کی کھتولی اسمبلی میں تمام برادریوں سے تعلق رکھنے والے لیڈروں کو میدان میں اتارا جا رہا ہے۔

دوسری طرف یوپی کے نائب وزیراعلیٰ کیشو پرساد موریہ پسماندہ طبقے کے لوگوں کے درمیان پہچے اور کھتولی کے باشندوں سے قرض کے طور پر ووٹ مانگتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت میں کوئی باہوبلی نہیں ہے۔کیونکہ بی جے پی جانتی ہے کہ اس طرح کے بہوبلیوں کی طاقت کو کس طرح ختم کرنا ہے اور جہاں تک اتحاد کے امیدوار کا تعلق ہے، بی جے پی کے نند کشور گجر انہیں دو بار لونی اسمبلی میں شکست دے چکے ہےUttar Pradesh Deputy CM Keshav Prasad Maurya Campaign For BJP Candidate In Muzaffarnagar