لمبا قد، چہرے پر معصومیت، گوری رنگت اور آنکھوں میں عجیب ویرانی، کسی بالی ووڈ اسٹار سے کم نہیں، لیکن مشغلہ بینک ڈکیتی، ٹول ڈکیتی، لگژری کاروں کی چوری، گرل فرینڈز، سپاری مارنا اور بہت کچھ ہے۔ آخر یہ کون سا سادہ نظر نوجوان ہے جو جرائم کی دنیا کا خوفناک چہرہ بن گیا ہے، اس سے پہلے اگر آپ شارپ شوٹر مافیا ڈان منا بجرنگی کی ان سنی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو پڑھیے یوپی کی مافیا راج سیریز کے دونوں آرٹیکل ای ٹی وی بھارت پر۔

یوپی کا مافیاراج

اتر پردیش کے مظفر نگر کے گاؤں سرناوالی میں یشپال ملک کے ہاں بیٹے کی پیدائش پر پورے خاندان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بیٹے کا نام امیت ملک رکھا گیا۔ والدین نے پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن غلط لوگوں کی صحبت نے امیت کو غلط راستے پر ڈال دیا اور وہ امیت ملک سے بھورا بن گیا۔ امیت ملک کو بھورا کا نام ان کی انتہائی خوبصورت رنگت کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ Yogi Govt Ended Mafia Raj in UP; crime Down 60%: Amit Shah in Saharanpur



بھورا کا پہلا 'جرم'

16 سال کی عمر میں اس نے موبائل شاپ کے مالک کی موٹر سائیکل چوری کی، لیکن پکڑا گیا۔ 2002 میں جیل سے باہر آنے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ مشتعل ہو گیا۔ وہ مظفر نگر کے بدنام زمانہ گینگسٹر بھائیوں نیتو کیل اور بٹو کیل کے ساتھ ملا، جن کے ساتھ مل کر اس نے میڈیکل اسٹور کے مالک ونیت کو قتل کیا، جس کی گواہی پر اسے جیل بھیج دیا گیا۔

جرائم کی دنیا میں نئی ​​سیڑھیاں چڑھنے والا بھورا جب مغربی یوپی کے خطرناک مافیا سنیل راٹھی کے رابطے میں آیا تو اس کے اندر کا شیطان اور بھی سر چڑھ کر بولا۔ راٹھی کے کہنے پر سال 2002 میں امیت بھورا نے بدمعاش اُدے ویر کالا کا قتل کر دیا۔ سال 2004 میں باغپت کے ایک بڑے مجرم دھرمیندر کرتھل پر ان کے گاؤں میں دن دہاڑے حملہ کیا گیا۔ دھرمیندر کرتھل حملے میں بال بال بچ گئے لیکن ان کے والد، چچا سمیت 3 افراد ہلاک ہوگئے۔ اس واقعہ نے یوپی پولیس کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس وقت کے آئی پی ایس نونیت سیکیرا کو قتل میں ملوث گینگ کو ختم کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ نونیت سیکیرا نے پشپیندر، انیل، راجیو سمیت تمام ممبران کو ختم کر دیا لیکن امیت بھورا بچ گیا۔

پیسے کی بھوک، مہنگی گاڑیاں اور لڑکیوں کا شوق:۔

جس رفتار سےامیت بھورا کے جرائم کا گراف بڑھ رہا تھا، اسی رفتار سے اس کے شوق بھی بڑھ رہے تھے۔ پیسوں کی بھوک اور برانڈڈ کپڑوں، مہنگی کاروں کے ساتھ ساتھ نئی گرل فرینڈ بنانا بھی بھورا کے مشاغل میں شامل تھا۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس نے شاہراہوں پر لوٹ مار بھی شروع کر دی۔ ہائی وے پر گاڑیوں کو لوٹ لیتا تھا۔

پولیس ریکارڈ کے مطابق امیت بھورا مہنگی گاڑیاں لوٹتا تھا۔ وہ ہائی وے پر گزرنے والی مہنگی کاروں کو نشانہ بناتا تھا۔ اس کے لیے وہ نیشنل ہائی وے پر پرانی گاڑی کے ساتھ گھات لگا کر بیٹھا رہتا تھا۔ جیسے ہی اسے لگژری کار نظر آتی، وہ سب سے پہلے اس کار میں اپنی پرانی گاڑی کو ٹکر مارتا، جیسے ہی گاڑی کا مالک ٹکرانے کے بعد نیچے آتا، بھورا اسے پستول دکھا کر اس کی گاڑی چھین لیتا۔ خاص بات یہ تھی کہ بھورا اکیلے ہی ہائی وے پر گاڑی لوٹتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھورا جس لگژری کار کو لوٹتا تھا، اسی کار کو اس کی گرل فرینڈ چلاتی تھی۔ لڑکیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ جس کار میں گھوم رہی تھیں وہ لوٹ لی گئی تھی۔ بھورا کے موبائل کی تحقیقات میں پولیس کو ایسی چھ لڑکیوں کے نمبر معلوم ہوئے جو بھورا کی گرل فرینڈ تھیں۔ ان تمام لڑکیوں نے اپنے واٹس ایپ ڈی پی میں بھورا کی تصویر ڈالی تھی۔ پولیس کی جانب سے مکمل تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ تمام چھ لڑکیاں بھورا کے کاروبار کا علم ہونے کے باوجود اس سے وابستہ تھیں۔ یہ تمام لڑکیاں میرٹھ، نوئیڈا، دہرادون اور دہلی سے بتائی گئی تھیں۔

پیسوں کے لیے ٹول پلازوں کو نشانہ بنایا گیا

بھورا پانی کی طرح لڑکیوں پر پیسے بہا تا تھا۔ ایسے میں اب اس کے پیسے ختم ہو رہے تھے۔ پیسے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس نے ٹول پلازہ کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ 2 دسمبر 2009 کو بھورا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہائی وے پر ٹول وصول کرنے والی کمپنی بی کے ایس ایس کے زونل آفس پر چھاپہ مارا اور 19 لاکھ روپے لوٹ لیے۔

براؤن پولیس کے لیے درد سر بن گیا

ٹول پلازہ پر ڈکیتی کرکے بھورا نے پولیس کو سیدھا چیلنج دے دیا۔ پولیس کو بھورا ہر قیمت پر مطلوب تھا۔ پولیس نے بھورا گینگ کے ایک رکن کو مخبر بنا دیا۔ مخبر سے اطلاع ملی کہ بھورا دہلی کے ککڑڈوما میں ایک ٹول لوٹنے والا ہے۔ 2 فروری 2010 کو جیسے ہی بھورا ٹول لوٹنے کڑکڑڈوما پہنچا، اسے دہلی پولیس نے پکڑ لیا۔ پولیس کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی تھی لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ 2011 میں، بھورا کو دہلی کی روہنی ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیشی کے لیے لایا گیا تھا۔ بھورا کے ساتھ ایک کانسٹیبل اور دو دیگر پولیس اہلکار تھے۔ روہنی کورٹ کے بعد بھورا کو بھی غازی آباد کورٹ جانا پڑا۔ براؤن کے پاس کچھ وقت تھا۔ پولیس والوں کو رشوت دے کر بھورا نے کانسٹیبل کو اپنی گرل فرینڈ سے ملوانے پر آمادہ کیا۔ کانسٹیبل بھورا کو دہلی کے ایک فلیٹ میں لے گیا جہاں سے بھورا کو اسی کانسٹیبل نے بھگا دیا۔

فرار ہونے کے بعد بھورا کی دہشت میں اضافہ:۔

پولیس کی گرفت سے فرار ہو کر امیت بھورا اب مزید دہشت پھیلانے پر تلا ہوا تھا۔ امیت نے دہرادون کے ایک شاپنگ مال میں ڈکیتی کی واردات کو انجام دیا۔ 14 جون 2018 کو فرید آباد کے قریب ایک ہائی وے پر ایل ای ڈی ٹی وی سے بھرا ٹرک لوٹ لیا گیا۔ امیت بھورا کے خلاف اب تک مدھوبنی بہار، مالویہ نگر، جنک پوری، نیو فرینڈز کالونی، کیرتی نگر تھانوں، غازی آباد کے اندرا پورم، مظفر نگر شہر کوتوالی، شاملی، پھگونا، باغپت، گرداسپور اور دہرادون تھانوں میں 100 سے زیادہ کیس درج کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں رجسٹرڈ تھا۔ ان میں بریلی میں شوگر مل کے 15 لاکھ روپے لوٹنے کا معاملہ بھی درج ہے۔

گرفتاری کے بعد دوبارہ پولیس کو چکمہ:۔

جون 2011 میں بھورا کو ایک بار پھر دہلی کے اسپیشل سیل نے گرفتار کیا تھا۔ بھورا کی گرفتاری سے 4 ریاستوں کی پولیس نے راحت کی سانس لی، لیکن 3 سال بعد 15 دسمبر 2014 کو دہرادون پولیس لائن سے ہیڈ کانسٹیبل گنگارام، کانسٹیبل پردیپ کمار، علم چندر، دھرمیندر کے قتل کے الزامات لگے۔ اور رویندر سیلانہ گاؤں کے سربراہ میں امیت بھورا کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے لا رہا تھا۔ پولیس اس کے ساتھ ایک ٹیمپو میں بیٹھی تھی۔ اس بارے میں بھورا کے دوستوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ باغپت سے نکلے بدمعاشوں نے ٹیمپو کو گھیر لیا اور فائرنگ شروع کر دی اور امیت کو پولیس کی گرفت سے بچا لیا۔ حملے سے خوفزدہ ہو کر فوجی بھی اپنے ہتھیار پھینک کر فرار ہو گئے۔ امیت اور اس کے ساتھی راستے میں دو اے کے 47 اور ایک ایس ایل آر بھی لے گئے۔

براؤن کا کھیل کیسے ختم ہوا؟

دہرادون میں جب انتہائی مطلوب امیت بھورا پولیس کی حراست سے فرار ہوا تو یوپی، ہریانہ، دہلی اور اتراکھنڈ میں ہلچل مچ گئی۔ اتراکھنڈ میں بھی کئی افسران کو سزائیں دی گئیں۔ فرار ہونے کے بعد امیت بھورا پر 50 ہزار انعام کا اعلان کیا گیا۔ بھورا دن بہ دن کتنا خوفناک ہوتا گیا تھا، یہ اس حقیقت سے ثابت ہوتا ہے کہ یوپی اور اتراکھنڈ پولیس نے مل کر اسے زندہ یا مردہ پکڑنے والے کو 10 لاکھ انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ امیت بھورا کو پکڑنے کے لیے نوئیڈا میں خصوصی کنٹرول روم بنایا گیا تھا۔ اس کنٹرول روم میں دہلی، یوپی اور اتراکھنڈ کے اعلیٰ پولیس افسران تعینات تھے جو بھورا کو پکڑنے کے لیے جال بُننے لگے۔ تینوں ریاستوں کی پولیس کے ہر محاصرے کو توڑتے ہوئے امیت اپنے ساتھی سچن کھوکھر کے ساتھ پنجاب پہنچ گئے۔ تینوں ریاستوں کی پولیس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔

پٹیالہ جیل میں قید بھورا فیس بک پر سرگرم:۔

اس وقت امیت بھورا پٹیالہ جیل میں سلاخوں میں ہے۔ فیس بک پر امیت ملک بھورا کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے جس پر اکثر نت نئی پوسٹیں آتی رہتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھورا خود جیل کے اندر سے فیس بک چلاتا ہے۔ فوٹو پوسٹ کرتا ہے، شاعری لکھتا ہے اور جیل کے باہر یوگی راج میں انکاؤنٹر کرنے والے مجرموں کی تصویروں پر مس یو بھائی بھی لکھتا ہے۔ بھورا جو کہ 30 سال کی عمر سے پٹیالہ جیل میں قید تھا، اب 37 سال کا ہو چکا ہے، لیکن ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے رویے میں آج بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے۔

اس مضمون سے جڑا ویڈیو ای ٹی وی بھارت اتر پردیش ڈیسک سے لیا گیا ہے۔