سہارنپور کرائم برانچ اور تھانہ کوتوالی بڑگاؤں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے، پولیس نے ہیرو بائیک شوروم میں چوری کی واردات کا انکشاف کیا، بائک شوروم میں چوری کرنے والے 6 ملزمان گرفتار ہوئے ، چوری شدہ موٹر سائیکل کے پرزے اور غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 13 فروری 2022 کی رات ہیرو بائیک ایجنسی، یوگ آٹوموبائلس بڑگام کے شوروم میں چوری کی واردات کو انجام دیا،شوروم مالک اجے پترا گوپال سنگھ کی طرف سے تحریری معلومات دی گئی تھی۔ چوری کی اطلاع ملی تو تلاش شروع کر دی گئی اور آج تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد موٹر سائیکل کے شوروم میں چوری کی واردات کا انکشاف ہوا ہے جس میں پولیس نے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جن کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل کے پرزے، انورٹر، ایل ای ڈی، ایس ایس پی آکاش تومر نے پریس کانفرنس میں معلومات دیتے ہوئے بتایا کہ پرنٹر، غیر قانونی آتشیں اسلحہ وغیرہ برآمد کر لیا گیا ہے۔