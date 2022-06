اترپردیش کے ضلع سہارنپور سے بی ایس پی کے سابق ایم ایل سی حاجی اقبال کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ سابق ایم ایل سی حاجی اقبال اور ان کے بیٹوں کے خلاف متعدد مقدمات درج ہیں، پولیس نے حاجی اقبال کے دوسرے بیٹے جاوید کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جاوید کے خلاف رنگداری وصولنے، عدالت میں جعلی کاغذات جمع کرانے جیسے کئی مقدمات درج ہیں۔ UP Police action against former MLC Haji Iqbal



اس حوالے سے ایس ایس پی آکاش تومر نے بتایا کہ حاجی اقبال کے بیٹے جاوید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پر رنگداری مانگنے، عدالت میں جعلی دستاویزات جمع کرانے، زمین کی فراڈ، گواہوں کو دھمکانے جیسے مقدمات درج ہیں۔ جاوید حاجی اقبال گینگ کا سرگرم رکن ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس جاوید کو جمعہ کے روز عدالت میں پیش کرے گی۔ UP Police action against former MLC Haji Iqbal

ویڈیو

مزید پڑھیں:

واضح رہے کہ سابق ایم ایل سی حاجی اقبال کا ایک بیٹا عالیشان پہلے ہی گرفتار ہوچکا ہے جبکہ دوسرا بیٹا جاوید کو آج گرفتار کرلیا گیا ہے۔