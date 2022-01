یوپی مدرسہ تعلیمی بورڈ UP Madarasa Board for Education نے اپنے طلباء کو بڑی سہولت دی ہے۔ اس کے تحت مدارس طلباء کی ڈپلیکیٹ سند اور مارکشیٹ بنانے کے عمل کو آسان کر دیا گیا ہے۔

یوپی مدرسہ تعلیمی بورڈ نے ڈپلیکیٹ سند کو آن لائن کردیا

مدارس طلباء اب یوپی ثانوی تعلیمی بورڈ کی مانند اپنا ڈپلیکیٹ سند اور مارکشیٹ بنوا سکیں گے۔ اس کے لئے انہیں اب آن لائن درخواست کرنی ہوگی۔ یہ عمل آسان ہونے کے ساتھ تمام معنی میں پہلے سے بہتر ہوگا۔

اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع کے اقلیتی بہبود افسر بالیندو دیویدی نے بتایا کہ اب تک ڈپلیکیٹ سند یا مارکشیٹ کے لئے دستی درخواست دینی پڑتی تھی۔ اس میں طالب علم کا وقت تو ضائع ہوتا ہی تھا۔ ساتھ ہی انہیں دوڑنا بھی کافی پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ بدنظمی اور بدعنوانی کے امکانات بھی رہتے تھے۔ نئے عمل کے تحت طالب علم کو مدرسے پر لاگ ان کرنے کے بعد 100 روپیے کی فیس دینی ہوگی اس کے بعد تمام کام آن لائن خود بہ خود ہی ہوں All Work will be Done Online Automatically گے۔

بعد میں ڈپلیکیٹ سند یا مارکشیٹ مدرسہ بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جہاں سے طالب علم ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ اس مکمل عمل سے حاصل سند یا مارکشیٹ تصدیق بھی قبل سے بہتر ہو سکے گی۔