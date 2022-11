مظفر نگر :ریاست اترپردیش کے ضلع مظفر نگر کے لوک وانی میٹنگ ہال میں ڈی ایم چندر بھوشن سنگھ کی قیادت میں انتظامی افسران نے سابق وزیر داخلہ مجاہد آزادی سردار ولبھ بھائی پٹیل کے جنم دن کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا ۔Unity Day Celebration On Sardar Vallabhbhai Patel Birth Anniversary In Muzaffarnagar In Uttar Pradesh

سردار ولبھ بھائی پٹیل کے جنم دن کے موقع پر قومی اتحاد کے دن کے طور پر منایا گیا

اس موقع پر ڈی ایم چندر بھوشن سنگھ اور اے ڈی ایم،نریندر بہادر سنگھ (وی اے ڈی ایم فائنانس)،ابھیشیک مشرا (سٹی مجسٹریٹ)،انوپ کمار سنگھ نے ان کی تصویر پر گل پوشی کی ۔ڈی ایم چندر بھوشن سنگھ نے انتظامی افسران اور ملازمین کے ساتھ مل کر سردار ولبھ بھائی پٹیل کے نقش قدم پر چلنے کا حلف لیا۔

انہوں نے قوم کی داخلی سلامتی کے لئے اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ دیانت داری کے ساتھ ملک کی خدمت کرتے رہیں گے۔Unity Day Celebration On Sardar Vallabhbhai Patel Birth Anniversary In Muzaffarnagar In Uttar Pradesh