غازی آباد: دہلی میرٹھ ایکسپریس وے پر بڑھتے حادثات کو روکنے کے لیے دو پہیہ گاڑیوں پر پابندی عائد کردی گئی ہے، اس سلسلے میں غاری آباد پولیس نے آج 50 سے زائد مقامات پر دو پہیہ گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی اور چالان کاٹا گیا۔ Two Wheelers Banned on Delhi Meerut Expressway



اس حوالے سے ٹول منیجر رویندر سنگھ کے مطابق کاشی ٹول پلازہ پر پولیس کی مدد سے ممنوعہ دو پہیہ گاڑیوں کو ہائی وے پر چلنے سے روکا گیا۔ منیجر رویندر نے کہا کہ دہلی میرٹھ ایکسپریس وے پر پہلے سے ہی دو پہیہ گاڑیوں پر پابندی عائد ہے اس کے باوجود دو پہیہ گاڑی چلانے والے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایکسپریس وے پر مسلسل چل رہے ہیں جس کی وجہ سے آئے روز حادثات میں اضافہ ہورہا ہے۔ Action against two wheelers on Delhi-Meerut Expressway

انہوں نے کہا کہ پولیس کی مدد سے کاچی ٹول پلازہ پر روزانہ دو پہیہ گاڑیوں کا چالان کاٹا جاتا ہے، جلد ہی دونوں اضلاع کی پولیس یہاں مہم چلا کر دو پہیہ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔