نوئیڈا: لا اینڈ آرڈر کے نام پر ریاست اتر پردیش کی نوئیڈا پولیس کا انکاؤنٹر کا سلسلہ جاری ہے۔ یومیہ کی بنیاد پر ہونے والے مبینہ تصادم میں شرپسندوں کو لنگڑا کرنے کا سلسلہ برقرار ہے۔ گزشتہ رات میں بھی نوئیڈا کے دو مختلف تھانوں کی پولیس نے دو انکاؤنٹر کیے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ ملزم انکیت 26 نومبر کو تھانہ سیکٹر 58 پولیس سے مڈبھیڑ کے دوران موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ اس میں ملزم کے ساتھی نفیس اور ارجن کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ Two Encounters Occurred in Noida ,Police Shot Two Miscreants

پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کی ملزم انکیت کے پاس سے چوری کے چار لیپ ٹاپ، موٹر سائیکل ایک طمنچہ ایک کھوکھا اور زندہ کارتوس برآمد کیا گیا۔پولیس یہ نہیں بتا سکی کہ انکیت چوری کے چاروں لیپ ٹاپ ایک ساتھ لے کر کہاں جا رہا تھا۔

نوئیڈا میں پولیس انکاؤنٹر کے واقعات،دونوں ملزم اسپتال میں

پولیس کے مطابق چیکنگ کے دوران بھاگنے کی کوشش میں جب اس کا تعاقب کیا گیا تو اس نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کردی جوابی کارروائی میں وہ زخمی ہوا اور گرفتار کر لیا گیا ہے ۔لئیق کی بھی یہی کہانی بیان کی گئی کہ وہ چیکنگ کے دوران روکنے پر بھاگنے کے دوران پولیس پر فائرنگ کر دی جس پر پولیس نے اپنے دفاع میں گولی چلائی جو لئیق کی ٹانگ میں لگی یہ بھی اتفاق ھے کہ دونوں کی ٹانگ میں ہی گولیاں لگیں اور اکثر ملزمین کے ٹانگ میں ہی گولیاں لگتی ہیں۔ Two Encounters Occurred in Noida ,Police Shot Two Miscreants