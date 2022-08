ریاست اترپردیش کے ضلع مظفرنگر کی نئی منڈی تھانہ علاقہ میں پولیس اور ایس او جی ٹیم کی مشترکہ کاروائی میں چوری کے واردات کا انکشاف کرتے ہوئے دو ملزموں کو گرفتار کیا ہے،اور ان کے قبضہ سے چرائے گئے اشیا کو بھی ضبط کیا ہے۔

دو گرفتار

Recovery of stolen goods from the possession of arrested accused



مظفرنگر ایس پی سٹی نے اس چوری کی واردات کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کی پکڑے گئے ملزمین بڑے ہی شاطر ہیں،ان کے خلاف پہلے سے ہی ضلع میں ایک درجن سے زائد مقدمات درج ہیں۔

واضح رہے کہ ان ملزموں پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے مذکورہ ضلع کے نئے منڈی تھانہ علاقے میں حال ہی میں چوری کی واردات کو انجام دیا تھا، جس کا آج انکشاف کیا گیا ہے۔

پکڑے گئے ملزمین کے قبضے سے کئی قیمتی اشیا بر آمد کی گئی ہیں،پولیس گرفتار شدہ افراد سے مزید معلومات حاصل کر رہی ہے،پولیس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کاروائیوں سے چوری کے واقعات میں کمی آئیگی۔