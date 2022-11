میرٹھ: اتر پردیش کے میرٹھ کے تھانا لساڑی گیٹ میں خاتون کی انصاف کے لیے پولیس سے فریاد کرتے ہوئے اپنے شوہر کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ خاتون کو اس کے شوہر نے تین ماہ پہلے تین طلاق دے دیا تھا۔ احمد نگر علاقے کی رہنے والی سائرہ کا نکاح قریب 14 سال پہلے ضلع مظفر نگر میں ہوا. شادی کے بعد جہیز کے مطالبے کو لیکر پریشان کر رہا۔اس کا شوہر اب کسی دوسری عورت سے ناجائز تعلقات کے سبب اپنی بیوی کو تین طلاق دیکر فرار ہے۔ وہ شخص اب سائرہ پر کیس واپس لینے کے لیے دباؤ بنا رہا ہے۔ Triple Talaq Victim Cry For Justice In Meerut In Uttar Pradesh

خاتون آج میرٹھ میں پولیس کپتان کے دفتر پہنچی۔ ایس ایس پی میرٹھ نے انہیں کارروائی کا یقین دلایا۔ ملزم شوہر کے خلاف سخت کارروائی کی بات کہی۔ Triple Talaq Victim Cry For Justice In Meerut In Uttar Pradesh