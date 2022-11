میرٹھ: مغربی اتر پردیش کے ضلع میرٹھ میں ایس ایس پی آفس پہنچی ایک معشوقہ نے اپنے عاشق پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے عاشق کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ معشوقہ کا الزام ہے کہ مزمل نام کا ایک شخص دو سال سے اسے شادی کی لالچ دے کر اس کے ساتھ جنسی تعلقات بناتا رہا اور اب شادی کرنے کی بات پر اس کا حشر شردھا جیسا کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ Lover threatens the beloved with the same fate as Shraddha

میرٹھ میں ایس ایس پی آفس پر اس وقت سبھی حیران رہ گئے جب تھانہ پللو پورم علاقے کی رہنے والی آرتی نام کی ایک لڑکی نے اپنے عاشق مزمل پر سنگین الزامات لگائے۔ معشوقہ نے الزام عائد کیا کہ مزمل نام کا نوجوان ہندو بن کر اس کا دو سال سے جنسی استحصال کر رہا ہے۔ اس دوران اس نے آرتی سے لاکھوں روپے بھی ٹھگے اور اب شادی کرنے کے نام پر وہ اس کو دھمکا رہا ہے کہ اگر اس نے شادی کی ضد نہیں چھوڑی تو وہ اس کا حشر شردھا جیسا کر دے گا۔ معشوقہ کی شکایت پر پولیس جانچ کرے گی۔



