نوئیڈا: اترپردیش کے نوئیڈا گارڈن گیلیریا قتل عام کے بعد ایکسائز کمشنر آج گوتم بدھ نگر ضلع دفتر پہنچے۔ پولس کمشنر اور ضلع مجسٹریٹ اور آبکاری کمشنر میرٹھ کی قیادت میں ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں ایکسائز کمشنر نے ایک حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ گوتم بدھ نگر کے کسی بھی بار ریستوران میں اب باؤنسر نہیں ہوں گے۔ Now There Will Be No Bouncers in any restaurant and bar of gautam budh Nagar



برجیش رائے، جو 25 اپریل کی رات نوئیڈا گارڈن گیلیریا مال میں واقع 'لوسٹ لیمن بار' میں پارٹی میں آیا تھا، کو بار کے عملے اور باؤنسروں نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔ یہ معاملہ اس وقت کافی نمایاں ہو چکا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایکسائز آفیسر نے بار کا لائسنس منسوخ کر دیا۔ اس معاملے میں ایکسائز کمشنر گوتم بدھ نگر آئے اور ضلع ہیڈ کوارٹر میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں ڈی ایم سوہاس ایل وائی اور ڈسٹرکٹ ایکسائز آفیسر کے علاوہ تمام انتظامی افسران موجود تھے۔ اس میٹنگ میں کمشنر نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ اب ضلع کے کسی بھی بار ریسٹورنٹ میں باؤنسر نہیں رکھے جائیں گے۔



برجیش رائے، جو نوئیڈا کی ایک کمپنی میں کام کرتے تھے، پیر کی رات (25 اپریل 2022) کو اپنے چھ ساتھی کارکنوں کے ساتھ گارڈن گیلیریا مال کے 'لوسٹ لیمن' ریسٹورنٹ بار میں ایک پارٹی میں گئے تھے۔ وہیں ان لوگوں کا ریسٹورنٹ کے عملے سے جھگڑا ہوا۔ جس میں بار کے باؤنسرز نے تمام لوگوں کی بری طرح پٹائی کر دی۔ برجیش رائے کو اس قدر مارا پیٹا گیا کہ اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد بار کا عملہ فرار ہوگیا۔ برجیش کے دوست اسے ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔

برجیش رائے تقریباً 4 ماہ پہلے اپنے خاندان کے ساتھ نوئیڈا شفٹ ہوئے تھے۔ وہ شہر کی امرپالی پرنسلی اسٹیٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی ڈی پی ایس نوئیڈا میں ٹیچر ہیں۔ اب تک اس معاملے میں 7 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔