وزیر اعلیٰ یوگی ریاست کی دوسری درجہ یافتہ سرکاری زبان کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے ہیں۔ یہی ان کم علمی کی مثال ہے، اس طرح کا بیان اتر پردیش اقلیتی کانگریس کے ریاستی صدر شاہ نواز عالم نے نے دیا ہے۔ شاہ نواز عالم نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آر ایم نے 2014 میں ہندی ساہتیہ سمیلن بنام اترپردیش ریاستی معاملے میں فیصلہ دیا تھا کہ اردو ریاست کی دوسری سرکاری زبان ہے، جس کے بعد 21 اپریل 2015 کو چیف سیکریٹری اتر پردیش نے سبھی سرکاری دفاتر کو حکم نامہ جاری کرکے اردو زبان کے استعمال کرنے کی ہدایت دی تھی۔ The order to write the name of hospitals in Urdu besides Hindi is legally valid

ہسپتالوں کا نام ہندی کے علاوہ اردو میں لکھنے کا حکم قانوناً درست لیکن افسر کی معطلی فرسٹیشن ہے

شاہ نواز عالم نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور چیف سکریٹری کی ہدایت پر عمل کرنے والی افسر کو تو اپنے کام کے لیے انعام ملنا چاہیے تھا لیکن فرقہ وارانہ ذہنیت میں ڈوبی ہوئی یوگی حکومت ایسے کرنے والوں کے کام میں لا پرواہی کا الزام لگاتے ہوئے معطل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوگی حکومت کو شاید اردو سے اس لیے نفرت ہے کہ اسے کانگریس کی حکومت نے 8 اکتوبر 1989 کو دوسرے سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا۔ شاہ نواز عالم نے کہا کہ وزیراعلیٰ کے ارد گرد رہنے والے قابل افسران کو چاہیے کہ انہیں عدلیہ کے فیصلوں اور سابق احکامات کی جانکاری دیں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو اور سرکار کو بدنام کرنے سے بچا سکیں۔



واضح رہے کہ 14 ستمبر 2022 کو اترپردیش حکومت نے محکمہ صحت کے جوائنٹ ڈائریکٹر تبسم خان کو معطل کردیا تھا۔ الزام ہے کہ انہوں نے پرائمری طبی مراکز پر اردو میں سائن بورڈ لکھنے کا مبینہ حکم نامہ جاری کیا تھا۔ الزام ہے کہ انہوں نے یکم ستمبر کو تمام چیف میڈیکل آفیسر کو اس بات کی یقین دہانی کرانے کی ہدایت دی تھی کہ ریاست کے تمام اضلاع کے پرائمری طبی مراکز پر اردو میں نام لکھے جائیں گے، ساتھ ہی ڈاکٹرز اور ملازمین کے عہدے اور نام کو اردو میں لکھا جائے گا۔ UP officer suspended for order on Urdu signboards at hospitals

بتایا جارہا ہے کہ جوائنٹ ڈائر یکٹر تبسم خان کو ان کے عہدے سے معطل کر دیا گیا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بغیر سینیئر افسر کے صلاح و مشورہ کے مبینہ حکم نامہ جاری کیا تھا۔ الزام ہے کہ حکم نامہ میں کہا گیا تھا کہ ریاست کے سبھی چیف میڈیکل آفیسر پرائمری ہیلتھ سینٹر کے باہر اردو سائن بورڈ لگانے کو یقین دہانی کرائیں اور اسی بنیاد پر جوائنٹ ڈائر یکٹر کو معطل کر دیا گیا۔ تبسم خان کا کہنا ہے کہ اناؤ ضلع کی رہنے والے ہارون کی شکایت پر یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اردو ریاست کی دوسری سرکاری زبان ہے۔ لہٰذا اس زبان میں سبھی اسپتالوں کے نام لکھے جائیں۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز اترپردیش پرائمری طبی مراکز کے ڈائریکٹر نے ایک سرکلر میں کہا ہے کہ ریاست کے سبھی پرائمری طبی مراکز کی عمارتوں، ڈاکٹرز، افسران اور ملازمین کے نام ریاست کی دوسری سرکاری زبان اردو میں لکھنے کو یقینی بنائیں۔